海南紅城湖出現大量死魚　已撈出8噸　官方：大雨海水倒灌所致

據央廣網5月12日報道，海口市紅城湖出現大量死魚，現場打撈工人表示，當天從7時到14時，打撈漂浮於湖面的死魚約有8噸。

據介紹，紅城湖出現大量死魚的原因可能是近期海口頻繁出現強暴雨天氣，海水倒灌進內湖所導致。這些死魚將由專用的廚余垃圾車轉運至廚余垃圾處理廠進行無害化處理。



5月12日，海南海口有市民稱，湖面漂浮著大量死魚，環衛工人在早上6時就開始死魚清理工作。

至於出現大量死魚的原因，瓊山區水務局局長周金分析，近期海口暴雨，為緩解下遊龍昆溝的排洪壓力，造成現在水位下降到6.5米。另外，湖水鹽分變化也是導致大量死魚的原因之一。「鹽度等水環境變化加上氣溫偏高，一定程度缺氧，綜合這些因素才導致魚類死亡。」周金表示，目前已安排紅城湖進一步從南渡江補水，以爭取盡快恢覆原來鹽度的水環境。

據了解，紅城湖的湖水主要來自南渡江，屬於半鹹水水質。近期大量雨水進入紅城湖以後，造成整個湖內的含鹽量急劇降低，南渡江上來的魚全部死亡。

據介紹，紅城湖內的死魚並非湖內原有的羅非魚，而是青鱗魚。青鱗魚是海水魚，主要生長在濱海河口處。它通過漲潮進入南渡江，之後進入紅城湖內。海水魚進入淡水湖後，環境的不適應導致了它的死亡。