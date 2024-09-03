颱風摩羯或達超強颱風級　將直接影響廣東　深圳高溫持續預超37℃

據「深圳發佈」消息，氣象部門預報，颱風「摩羯」已經進入南海東部海面，強度逐漸加強，預計未來幾天自東向西移動，將對廣東海域和沿海市縣帶來明顯風雨浪潮影響。廣東省防汛防旱防風總指揮部決定於9月3日11時啟動防風Ⅳ級應急響應。



颱風摩羯未來96小時預報圖。（廣東省氣象台）

颱風「摩羯」將直接影響廣東

據廣東廣播電視台消息，9月2日晚，廣東省防總召開防颱風工作會商會，會議指出，從研判分析來看，颱風「摩羯」未來發展的不確定性較大，但颱風將直接影響廣東是確定的。預計，「摩羯」最強可達強颱風級或超強颱風級。

9月3日20時前，珠江口以東（含深圳）海域嚴格落實防颱風要求，確保船真回港、人真上岸；對於珠江口以西海域，有關部門要提前發佈撤離預告，結合後續颱風發展態勢，提前發佈撤離指令。

深圳升級高溫預警

深圳市氣象台今日（3日）09時05分將全市陸地高溫黃色預警信號升級為橙色，預計今日最高氣溫將升至37℃或以上，信號可能持續1-2天。

當地9月3-4日，多雲間晴天，局地有短時（雷）陣雨，天氣炎熱；5日起（雷）陣雨增多，局地雨勢較大。