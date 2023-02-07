夫妻收養棄嬰24年後親生父母盼相認 女兒最後選擇令人感動

雖然說血濃於水的親情是難以分割，但多年的養育之情卻比有血緣關係的家人更為重要。內地有對貧窮的夫妻在垃圾堆撿到女嬰，二人含辛茹苦供女兒讀書，及後女兒更成為博士。多年後親生父母竟上節目，盼以50萬認親，望得女兒原諒，女兒最後選擇令人非常感動！



據內媒報道，在36年前的冬天，肖崇陽夫婦在回家的路上聽到了嬰兒的哭聲，經過一番查探後，竟在垃圾堆附近的一個隱蔽角落中發現一個女嬰。女嬰當時身上只有單薄的衣服，更凍得雙唇發紫，他們決定把女嬰先帶到附近醫院進行檢查，確保無礙後帶回家中心悉心照料。

夫婦收養被棄女嬰

養母因為身體問題一直直未能成功懷上孩子，夫婦二人因此留有遺憾。遇上女嬰後二人喜出望外，認為這是天賜的禮物，於是決定收養女嬰，並賜名「肖晶晶」。肖晶晶的出現令養父母的生活更添快樂，一家三口樂也融融的過着溫馨的生活。

肖崇陽夫婦收養女棄嬰，並賜名「肖晶晶」。

養父不惜搬煤氣罐賺錢養家

面對工廠倒閉，公司裁員，養父肖崇陽為了生計只好成為搬煤氣罐的工人，連生病也不肯醫病，為了女兒的生活費，肖崇陽咬緊牙關堅持下去。女兒自幼聰穎孝順，學業成績名列前茅，家中貼滿獎狀，她盼着將來找份好的工作，能回饋養父母多年的養育之恩。

女兒得知身世真相

在肖晶晶初中期間，養母生患重病，養父母商量過後決定告訴女兒的身世真相，他們表示支持女兒尋找親生父母。肖晶晶得知真相後堅定的告訴養父母：「心中早已認你們是親父母」，並承諾日後要透過自身努力讓父親過上好日子。肖晶晶考入了華中農業大學，在課餘時間兼職工作幫補家中開支，優異成績的她獲學校直接保送成為研究生，到加拿大修讀博士學位。

親生父母上節目盼以50萬認親

在肖晶晶修讀博士期間，親生父母打聽到她的居住地址，上門希望與女兒相認，更提出以50萬作補償。親生父母解釋當年在晶晶出世已有三個女兒，當時生活艱苦因此迫不得已拋棄晶晶。親生父母更在節目的認親環節中邀請晶晶上台，希望能感動她相認。

女兒堅拒相認親生父母

肖晶晶二度拒絕親生父母的要求，希望親生父母不要再打擾他們生活，更表示日後只想好好照顧養父母。期後養父確診患上癌症，晶晶放棄了到加拿大留學的機會，在上海定居，並把養父接到身邊，以報養育之情。

在2015年，親生父母在《中國夢想秀》安排了認親環節。

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