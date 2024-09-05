颱風摩羯｜一張圖揭風力有多誇張　氣象學者：將成為今年最強颱風

中颱摩羯仍增強中，可能升級成強颱，成為今年最強颱風。



台灣中央氣象局前局長鄭明典稍早在臉書po出衛星雲圖指出，摩羯颱風又強、又大。

縱使現在觀測和預報能力都很強，這樣的颱風還是會帶來很大的災害。

受超強颱風摩羯影響，天文台預測，今日（9月5日） 大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴。稍後雨勢有時頗大。（陳永武攝）

受超強颱風摩羯影響，天文台預測，今日（9月5日） 大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴。稍後雨勢有時頗大。（陳永武攝）

台灣中央氣象局前局長鄭明典稍早在臉書po出衛星雲圖指出，摩羯颱風又強、又大，會帶來很大的災害。（鄭明典Facebook）

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台灣中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今（5日）凌晨2時中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，第11號中颱摩羯即將增強為強烈颱風，明通過雷州半島前、達最強（近中心平均風速55米/秒），將為今年最強颱風，嚴重威脅廣東、海南島及廣西一帶，對台灣無直接影響。

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