颱風摩羯｜一張圖揭風力有多誇張 氣象學者：將成為今年最強颱風
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
中颱摩羯仍增強中，可能升級成強颱，成為今年最強颱風。
台灣中央氣象局前局長鄭明典稍早在臉書po出衛星雲圖指出，摩羯颱風又強、又大。
縱使現在觀測和預報能力都很強，這樣的颱風還是會帶來很大的災害。
點圖了解更多颱風摩羯消息：
+15
台灣中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今（5日）凌晨2時中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，第11號中颱摩羯即將增強為強烈颱風，明通過雷州半島前、達最強（近中心平均風速55米/秒），將為今年最強颱風，嚴重威脅廣東、海南島及廣西一帶，對台灣無直接影響。
【延伸閱讀】馬鞍風球「突然」變8號風球？極速增強有先例 這10號波最經典
韋森特迅速增強情形史無前例 點擊了解更多：
+5
點擊放大重溫上月颱風暹芭襲港情形：
+19
【延伸閱讀】為何「風力達8級」卻未掛8號風球？一文看清天文台解釋
+8
天文台料熱足一周 一個地區將高達34度 官方分享防曬必知幾件事天文台降雨預報好難捉摸？一文教你看懂 雨傘圖數字原來日日一樣颱風雷伊︱12月都會打風？冬至前後或襲港多雲有雨 60年來共7次天文台科普︱獅子山風球創最遠8號紀錄 東北季候風是如何助攻？10月打風｜秋颱週末或襲港！天文台指正值天文大潮有機會水浸驚蟄香港歷來少「春雷」 天文台預料今年春季雨量正常至偏少【天文台科普】颱風浪卡威力弱不配8號風球？三大原因說明冇掛錯【天文台科普】次次返工返學先嚟落大雨？原來朝早落暴雨有得解
延伸閱讀：
冷氣漏水…氮氣噴一下「收費4500元」他傻眼 師傅：扛那瓶出門超不爽
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】