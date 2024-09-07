中國男足0比7慘敗給日本　球迷竟說「踢不過人家，你可以踢人啊」

2026世足資格賽亞洲區外圍賽於日本埼玉體育場舉行，地主日本隊5日對上中國隊，吸引大批中國球迷到場支持。看到日本最後以7：0完封中國，許多球迷難掩失落，甚至當場落淚。一名球迷賽後崩潰怒轟中國隊缺乏鬥志，高喊「踢不過人家，你可以踢人啊！」的影片，隨後在社群媒體瘋傳，讓許多中國網友怒轟「真敢秀下限」。



9月5日在埼玉體育場進行的外圍賽中，比賽第12分鐘，效力英超利物浦的日本隊隊長遠藤航，以頭槌破門先下一城。上半場傷停補時階段，堂安律的傳中助攻三笘薫頭球得分。下半場，南野拓實再入兩球，伊東純也、前田大然和久保建英也各自貢獻一球，最終日本隊以7-0大勝中國隊。

【圖輯】中國球迷：「踢不過人家，你可以踢人啊！」（點圖放大看網絡瘋傳畫面👇👇👇）

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另一方面，中國隊整場比賽都顯得有氣無力，未能攻入一球。射門次數僅有一次，而且遠遠偏離球門。



看到中國隊慘敗，在場的中國球迷相當崩潰，甚至有人當場痛哭失聲。一名球迷賽後受訪時，落淚表示真的不怕輸，怕的是沒有鬥志。他接著悲喊：

你踢不過人家，你可以踢人啊！

他指出，日本很多為歐洲球隊效力的球員，其實也怕受傷，「當然耍著玩啊」，認為中國隊可以做得更好。

該球迷受訪的影片隨後在社群媒體瘋傳，許多中國網友氣憤指出：

「典型巨嬰思維」

「仇恨教育下的畸形產物」

「輸球不找原因，就耍耍流氓」

「就這樣說韓國隊髒？」。



也有網友嘲諷「那幫人可能連人也踢不中」。

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