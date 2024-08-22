美女律師口中竟藏「世界之最」　憑不尋常舌頭打破健力士世界紀錄

沒想到「大舌頭」也能衝擊健力士世界紀錄。



美國一位名叫Brittany Lacayo的姐姐在前幾天更新了世界之最，她擁有世界上最寬的舌頭（女性），最寬的地方達到了7.90厘米。

美國律師Brittany Lacayo舌頭最寬的地方達到了7.90厘米，打破健力士世界紀錄。（Facebook@Brittany Lacayo）

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所以這大概是什麼概念？差不多和銀行卡一樣寬。

她還示範了一下吃棒棒糖，能同時吃1個。這種能力和寵物小精靈有一拼了，不知道平常吃雪糕是不是能光速吃完？

不過對於Brittany Lacayo來說，擁有這麼寬的舌頭一開始並不是什麼值得一提的事，甚至她身邊的人都很少有人知道這一點。

她是在了解到前世界紀錄保持者的舌頭有7.3厘米寬後，才決定挑戰這一紀錄，看來也是後知後覺才發現自己的某一特長已經站在了人類的頂點。

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而這項紀錄的男性保持者名叫Brian Thompson，他的舌頭有8.88厘米寬。

此外世界最長舌頭的頭銜也競爭激烈，例如一位名叫Nick的男子，他的舌頭有10.1厘米，甚至還能用舌頭畫畫，看起來都有點逆天了。另一位名叫Adrianne Lewis的姊姊則擁有10.16舌頭，甚至能碰到自己的眼睛。

各位「神仙」確實天賦異稟了。

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