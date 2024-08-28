女子嫁牧師爸爸介紹的男生　驚揭獸父與老公竟是同性戀人還有愛滋

被最親密的人背叛是一件讓人痛徹心扉的事。



國外一名28歲的女子布蘭妲近日便在YouTube道出自己遭牧師父親深深背叛的故事，直言「我被噁心到了」。

影片一出，讓不少網友震驚，「她的父親是惡魔」、「牧師做出極為邪惡的行為，真諷刺」、「她的父親應該受到最嚴厲的懲罰，她的前夫也是」。

布蘭妲與前夫合照。（YouTube@Love Don't Judge）

布蘭妲與前夫合照。（YouTube@Love Don't Judge）

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據外媒《太陽報》報導，國外一名女子布蘭妲近日在YouTube頻道「Love Don't Judge」道出自己的故事，震驚眾多網友。

布蘭妲表示在她19歲時，身為牧師的父親向她介紹了一名男生，並說服她與對方在一起，認為她和對方可以成為一對佳偶。

布蘭妲的父親告訴她，男方是他的朋友，「我父親希望我結婚，他幫我們安排見面，因為他認為我們很適合」。

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後來布蘭妲與對方結婚並懷孕，不料噩夢降臨。布蘭妲原本以為前夫只是父親教會的成員，卻沒想到他和父親是長期炮友關係，而且父親疑似是故意撮合兩人。

我覺得被背叛、被噁心到了，我也覺得自己一文不值，不再相信世界上還有忠誠。 布蘭妲

而她後來也被診斷感染愛滋病毒。她最後選擇離開前夫，也與父親斷絕關係。

布蘭妲一度以為無法找到能接受她病情的人，但很幸運的，她認識了布蘭登。

布蘭妲說道：「當我告訴布蘭登我有一段可怕的過去時，我真的很緊張。」但對方不離不棄，兩人如今更經營YouTube、TikTok，分享愛滋病患者的生活，且她的三個孩子檢驗愛滋病毒皆呈陰性。

雖然曾被網友批評「妳生孩子很自私」、「妳嫁給一個非愛滋病患者很自私」，但她仍然堅持經營社群媒體，並希望讓大眾知道，即使罹患愛滋病，還是能好好過生活。

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