環時：美駐華人員散播｢台獨｣言論　中華人民共和國譯「中華民國」

9月8日，內地官媒《環球時報》引述知情人士消息稱，美國駐華某座領館一名工作人員公然散播「台獨」言論。



《環球時報》報道稱，美駐華某總領館一名負責翻譯的工作人員，具有強烈的「台獨」傾向，多次在公開活動中散布「台獨」言論，故意將「中華人民共和國」翻譯為「中華民國」。在中方人員指出錯誤後，該工作人員拒絕認錯，反而指責中方官員對其污蔑。該工作人員還在同中方人員接觸時，多次發表「台灣本來就是一個獨立國家」等極端言論。她不僅思想扭曲，而且行為出格，在對外活動中惡意推搡中國地方外辦官員，態度惡劣，飛揚跋扈。

最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部6月21日下午在國台辦連袂發布《關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，自發布之日起施行。（網絡圖片）

知情人士還表示，美國政府派出的駐華人員居然如此言行不端，不知道是她本人出了問題，還是美駐華使領館管教不嚴。但有一點可以肯定的是她的言行冒犯了中國社會，違反了美國政府堅持的一個中國政策，違反了《維也納領事公約》和《中華人民共和國和美利堅合眾國領事條約》。這樣一個人，如果我行我素，屢教不改，中國人民是肯定不歡迎的。