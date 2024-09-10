國產純電碳纖船「新明珠39」南沙下水　香港率先引入將亮相維港

9月9日上午，香港新渡輪400客位純電池動力推進客渡船「新明珠39」號在廣州南沙舉行下水儀式，標志著中國船舶制造領域在碳纖維材料應用上取得了新的重大突破。該船采用先進的碳纖維高新材料制造，是香港地區首艘整船採用國產碳纖維材料建造的客渡船。



據介紹，「新明珠39」號由香港華聯船舶有限公司承接、中國船舶集團廣州船舶工業有限公司項目保障協調服務、廣東省港航集團旗下廣東中威覆合材料有限公司建造。該船未來將服務於繁忙的香港維多利亞港，為當地居民和遊客提供更加綠色、安全的渡運服務。

據介紹，碳纖維覆合材料因其輕質、耐腐蝕、低噪音等特性，在船舶制造領域具有顯著優勢。據項目經理楊榮權介紹，該船為純電池動力，雙向推進，橫向平移，配備360°可視化輔助靠泊預警系統，有效提升航行安全。一流電池、配電系統與推進電機保障可靠性。碳纖維結構輕量節能，續航強，能夠滿足日夜運營需求。此外還配備能量管理系統節能，助力香港綠色「零排放」渡輪項目。