東風本田裁員2000人　賠償不菲工人爭離職名額

東風本田近期啟動大規模裁員，提供近2000個離職通道，主要涉及生產線工人。由於此次賠償方案不菲，不少生產線工人爭搶裁員名額。



廣汽本田及東風本田為本田汽車（Honda）在華的合資企業。繼今年5月廣汽本田裁員逾2000人後，東風本田近期亦啟動以主動離職為核心方式的大規模裁員。

《界面新聞》報道，東風本田員工證實，公司提供了近2000個離職通道，被裁退的員工主要為生產線工人。

東風本田位於湖北武漢的第二工廠。（視覺中國）

9月10日，東風本田對外回應稱，此次優化是為了更好地提升企業運營效率，加快戰略轉型。優化將主要針對生產領域，並採用員工自願離職的形式，給予員工妥善合理的補償方案。

從7月起，網上開始傳出東風本田內部正在統計協商離職的人數。8月底，員工開始批量離職，且多個社交平台上出現東風本田離職員工發布的相關影片和帖文。

東風本田採用「N+2+1」的補償方案，「N」代表工作年限，每滿一年支付一個月工資賠償；「2」指額外支付2個月工資，「1」指額外發放1個月的獎金。由於此次賠償方案不菲，不少員工積極爭取被裁名額。東風本田表示，很多離職員工對補償方案表示滿意。

東風本田汽車有限公司總裝生產線。（視覺中國）

東風本田此次大規模裁員早有預兆。本田計劃通過關閉工廠等舉措，在華削減三成的燃油車產能，年產能由149萬輛縮減至100萬輛。

今年7月26日，東風本田宣布，其在湖北武漢的第二工廠生產線將於今年11月停產。據悉，該工廠的年產能為24萬輛。另有知情人士透露，第二工廠並未關廠，還保留了研發及實驗室。目前，暫未傳出將在生產領域外裁員。