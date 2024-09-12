北京香山論壇今日開幕　「美俄烏以」等百餘國家地區代表出席

第十一屆北京香山論壇於9月12日至9月14日舉辦，來自美國、俄羅斯、烏克蘭、以色列等100余個國家和地區將派代表出席。



北京香山論壇今日開幕。

據悉，今年是和平共處五項原則發表70周年，在此歷史節點，本屆論壇將圍繞「共築和平、共享未來」的主題，設置4場全體會議，包括「安全合作與亞太繁榮穩定」「多極化與國際秩序走向」「『全球南方』與世界和平發展」「國際機制與全球安全治理」。

以及8個平行分組會議議題：「東盟與亞太地區安全架構」「維護東北亞安全穩定」「歐洲安全走向」「中東和平願景」「中美正確相處之道」「新興技術向善」「國際軍控的未來」「武裝沖突中的人道主義危機」。

論壇籌委會綜合協調組組長吳建剛介紹，本次參加國家共100餘個，國際組織官方代表團500多名，以及200多名中外專家學者出席。其中，包括30多名國防部長、軍隊總長在內的官方代表團，以及紅十字國際委員會副主席、亞信秘書長、上合組織副秘書長，北約、歐盟等國際和地區組織代表將出席會議。此外，參會嘉賓中還有30多名前政要和數十位知名學者。

除4場全體會議和8場平行分組會議外，本屆論壇還安排了有國內外資深專家學者參與的「高端訪談」「中外名家對話」，「中外青年軍官學者對話」等青年學術交流。此外，論壇還安排了重要成果展陳和科技創新展、防務技術展等參訪活動。