內媒《藍鯨新聞》報道,有中介稱馬斯克(Elon Musk)斥資1.5億美元在北京買下「空中四合院」。據《騰訊科技》消息,特斯拉方面對此回應指為「假消息」、「純炒作」。



馬斯克:Elon Musk, Chief Executive Officer of SpaceX and Tesla and owner of X looks on during the Milken Conference 2024 Global Conference Sessions at The Beverly Hilton in Beverly Hills, California, U.S., May 6, 2024. (REUTERS)