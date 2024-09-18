陽澄湖大閘蟹高溫減產推遲上市　吃貨今年恐難實現「大閘蟹自由」

今年中秋，大閘蟹市場面臨嚴重的供應短缺和價格上漲壓力，令許多消費者難以實現「大閘蟹自由」。由於今年夏季持續高溫，導致大閘蟹生長受阻，許多蟹農的養殖進度延遲，甚至出現減產。陽澄湖、興化、高淳、蕪湖等地的蟹農紛紛表示，蟹殼尚未完全硬化，蟹黃呈現流沙狀態，尤其是大規格蟹更是稀少，預計集中上市時間要推遲到10月。



內媒《紅餐網》報道，陽澄湖是大閘蟹的主要產區之一，然而今年的開捕時間被推遲到9月25日，比往年晚了很多。陽澄湖蟹農老張表示，由於今年高溫持續，水質惡化，蟹塘內的水草腐爛，含氧量降低，導致大量大閘蟹死亡。尤其在脫殼期，大閘蟹體質偏弱，高溫天氣對養殖環境造成了很大的影響。這使得今年的大閘蟹以中小規格為主，大規格精品蟹的數量極為有限，價格有可能進一步上漲。

陽澄湖大閘蟹經市場與政府大力宣傳，變成一種高檔食材。（視覺中國）

不僅是陽澄湖，興化、高淳、蕪湖等地的蟹農也同樣面臨著生產困難。興化蟹農透露，今年高溫天氣持續時間長，日夜溫差小，導致大閘蟹生長速度減緩，許多蟹農遭遇減產，蟹塘中的蟹還未完全成熟，無法趕上中秋的銷售高峰。部分蟹農甚至出現了每日大量死蟹的情況，損失慘重。

大閘蟹供應短缺導致價格明顯上漲。廣州、長沙等地的市場和餐廳紛紛反映，大閘蟹的供應量有限，價格也比往年高出許多。在廣州的一家沃爾瑪，1.8兩重的大閘蟹售價高達22.90元一隻，而2.5兩重的價格接近40元（人民幣，下同）一隻。盒馬平台上，8只140g-150g的洪澤湖大閘蟹售價逼近330元，平均每隻價格高達40元。儘管大閘蟹價格走高，但供應卻難以滿足市場需求，這讓許多餐飲商家對上新大閘蟹的積極性降低。

陽澄湖大閘蟹被譽為大閘蟹首選。（視覺中國）

此外，部分蟹農雖已開始售賣大閘蟹，但由於擔心運輸風險，只能供應周邊省市，對於較遠地區的訂單只能無奈退款處理。中秋前，大閘蟹未能趕上這個銷售高峰，對於禮贈親友的需求來說是一大遺憾。許多蟹農表示，今年高溫天氣導致減產，增加了養殖成本，如果無法在10月賣出好價錢，損失將進一步擴大。

展望後市，儘管精品蟹價格預計仍將保持高位，但普通蟹在節後或面臨價格下滑的風險。對於消費者來說，今年想要實現「大閘蟹自由」恐怕需要付出更多的成本。