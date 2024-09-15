江蘇陽澄湖大閘蟹推遲開捕「無緣」中秋　這一時間品蟹最肥美

隨著中秋鄰近，又到吃蟹時節，但今年內地陽澄湖大閘蟹將集體「遲到」。



據蘇州市陽澄湖大閘蟹行業協會消息，今年陽澄湖大閘蟹開捕節時間定於9月25日，開捕後將以中小規格為規模較小，大量成熟預計在10月上、中旬，陽澄湖大閘蟹最佳品蟹期預計為10月中旬以後。



《紅星新聞》報道稱，四川成都一家海鮮店主說，「大閘蟹都是從江蘇興化、高淳空運過來的，數量沒有去年那麽多。」成都市場上目前沒有陽澄湖大閘蟹，現在出售的大閘蟹是從江蘇其他地區進貨，當天上午剛到不久，「臨近中秋節，餐館里大閘蟹的需求量大，訂單量較往常翻了1倍—2倍，每天打包送貨量在700公斤左右。」

店主說，「近期的大閘蟹比較嫩，想吃比較肥美的大閘蟹，要等到10月上旬。價格每天都有浮動，僅進貨價就較往年平均上浮5元左右，所以賣得也比往年貴。」

四川成都市場上的大閘蟹（公蟹）。（紅星新聞）

目前四川成都市場上銷售的大閘蟹分為兩類，普通貨和精挑貨。其中，普通貨2兩—2.5兩（內地1兩為50克）規格的母蟹單價在17元—28元（人民幣，下同）不等，超過2.5兩規格的多為精挑貨，單價在30元以上（包含公蟹）。

另一張姓海鮮店老闆稱，「銷量較好的大閘蟹為2.5兩左右的母蟹。今年江蘇和湖北空運來的大閘蟹總體數量沒有往年多。國慶節過後，大閘蟹進入成熟期，成都周邊的大閘蟹養殖基地開捕上市，量上來了或許價格會降一些。」

成都海吉星市場上，截至目前（9月1日—14日），大閘蟹總進貨量較去年同期上漲50.4%。近一周日均交易量約2.5萬斤，價格與同期9月相比，浮動不大。以9月14日和13日的價格對比為例，大閘蟹普通貨為60元/斤；精挑貨為70-75元/斤（以2.5母為主）。

四川成都市面上販售的大閘蟹（母蟹）。（紅星新聞）

除了陽澄湖大閘蟹外，成都還有本地產大閘蟹。成都市金堂縣雲合鎮雲橋社區集體經濟負責人陳波介紹，「今年大閘蟹成熟晚主要受兩個因素影響。第一是今年中秋節比每年有所提前；第二是由於今夏成都持續高溫，不利於大閘蟹生長，導致大閘蟹脫殼時間較晚，成熟期晚於中秋節。」成都大閘蟹開捕上市時間也會在10月中旬，無緣中秋黃金期。

「成都產」大閘蟹特點是青殼、白肚、金爪，口感回甜，肉質細膩。「成熟的蟹個大體肥，蟹肉豐滿。一般單只重3兩左右，大的單只公蟹能達到4兩。」「成都產」大閘蟹蟹苗是從江蘇固城湖空運的中華絨螯蟹，成熟後多銷本地市場，小部份銷往省外。

雖然江蘇陽澄湖大閘蟹推遲，不過目前市面仍有來自江蘇的大閘蟹。對此，四川農業大學水產系教授杜宗君表示，同一個省份但不同養殖基地的大閘蟹飼養水溫不同，以及不同地區大閘蟹攝入營養不同等會導致同一省份的大閘蟹上市時間不同。