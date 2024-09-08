食蟹宜忌｜中醫教煮蟹加3物防腹瀉不適　4部位勿吃 忌與1水果同食

螃蟹不僅美味，也富含有營養蛋白質，但要以適量嚐鮮不過量為主最好。



中醫師提醒，螃蟹在蒸煮時可用生薑、米酒、紫蘇葉來降低腹瀉不適的可能，吃螃蟹時可多吃蟹腳，肉多脂肪量較少，適合細嚼慢嚥，有皮膚搔癢症患者也常見海鮮過敏，要忌吃蟹，以免症狀反覆發作。

哪個季節吃蟹最好？7種螃蟹最佳食用時間👇👇👇

哪個季節吃蟹最好？（01製圖）

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吃螃蟹可配3物 減少腹瀉不適

台灣中醫師周彤恩指出，中醫古籍上多數認為螃蟹性質寒涼，在蒸煮時要用生薑、米酒去腥，還能中和寒性，也可加點中藥的紫蘇葉，有理氣和胃、解魚蟹毒之效，降低腹瀉不適的可能。

螃蟹吃「這部位」 肉多脂肪又少

周彤恩提到，螃蟹一定要煮到全熟，蟹黃、蟹膏為膽固醇、嘌呤含量最高，高血脂、痛風、腎臟病患者最好避開。另外蟹腸、蟹心、蟹胃、蟹腮都不要吃，不僅嘌呤含量不少，較多寄生蟲，誤食容易引起腹痛等不適，不少民眾也會吃蟹腳，蟹腳的優點是肉多、脂肪量較少，適合細嚼慢嚥品嚐鮮味，這樣慢慢吃螃蟹，也不容易過量。

▼蟹膏、蟹黃有什麼分別？（點擊下圖看清！👇👇👇）

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「這些人」吃螃蟹時要注意

周彤恩表示，在《評註飲食譜》中有指出胃病人忌多食蟹，其性寒冷，易致腹痛吐瀉，有皮膚搔癢症患者也常見海鮮過敏，要忌吃蟹，多吃易讓症狀反覆發作，好好治療皮膚病更重要，而脾胃虛弱的人淺嚐即可，還要注意吃螃蟹時不要吃柚子等較涼水果，也會加重腸胃負擔。

，秋季盛產的柿子也不可與螃蟹搭配，兩者性質寒涼。（Jerry Wang/Unsaplash）

柿子與螃蟹不可搭配

周彤恩提醒，秋季盛產的柿子也不可與螃蟹搭配，兩者性質寒涼，現代醫學解釋為柿子富含「單寧酸」，而螃蟹含「蛋白質」，單寧酸碰上蛋白質容易凝結成塊，讓腸胃功能欠佳，敏感的患者容易出現不適，嚴重甚至腸絞痛。

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