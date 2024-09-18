央視揭70萬噸垃圾倒入黃河為謠言　因經濟糾紛報復敵對公司

央視新聞報道，此前有陝西男子舉報70萬噸垃圾倒入黃河，經專家組調查，舉報內容並不屬實，男子是為報復有過糾紛的公司故而捏造影片。



聯合調查組稱70萬噸垃圾倒入黃河不屬實。（央視新聞）

聯合調查組稱70萬噸垃圾倒入黃河不屬實。（央視新聞）

8月28日，「陝西韓城市一男子在抖音平台實名舉報當地『 70 萬噸垃圾倒入黃河』、企業違規傾倒填埋垃圾、環保部門充當企業保護傘」，該話題在網絡上引發熱議。

陝西韓城市在發現網絡舉報後成立了由紀委監委、自然資源、公安等部門組成的聯合調查組對舉報內容開展了全面調查，發現舉報內容並不屬實。生態環境部的專家介紹，所謂70萬噸垃圾就是指現場的梯田下面填埋的粉煤灰。

聯合調查組稱70萬噸垃圾倒入黃河不屬實。（央視新聞）

聯合調查組稱70萬噸垃圾倒入黃河不屬實。（央視新聞）

經過專家在現場仔細勘察研判，該項目綠化固坡尚未到位，邊坡土層鬆散，經過一場暴雨後，現場發現多個雨水溝，但並沒有粉煤灰等固體廢物流出。

雖然現場也發現了環保不規範的問題，但與舉報影片提到的項目問題大相逕庭，70 萬噸固廢經過填埋處理後的這片土地已經有草長出來，現場也沒有發現有塌陷的痕跡。

聯合調查組稱70萬噸垃圾倒入黃河不屬實。（央視新聞）

該名造謠者被行拘。（央視新聞）

經查，在網上發佈舉報影片的男子叫黃金齊，影片的內容均為捏造，目前已經被行政拘留。

影片發佈者表示，他明知這些東西進不了黃河，只是為了報復和他們公司有經濟糾紛的興禾源公司。為博眼球，他將影片中被舉報企業粉煤灰填埋項目和其它不相關的畫面以及黃河畫面剪輯在一起，造成粉煤灰進入了黃河的假象。