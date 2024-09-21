湖南省女財政廳長之死　廳級以上官員遇害　震動中國輿論場

中國湖南省財政廳廳長劉文杰星期四（9月19日）上午在一起刑事案件中遇害，震動中國輿論場。



長沙市公安局天心分局發佈通報稱，9月19日上午9時12分，長沙市天心區城南路一小區宿舍內發生一起刑事案件。劉某傑（女，58歲）遇害，犯罪嫌疑人江某（男，35歲）、江某輝（男，31歲）墜樓身亡。目前，案件正在進一步偵辦中。



警方通報中的劉某杰，就是擔任湖南省財政廳長將近兩年的劉文杰。有消息稱，兩名犯罪嫌疑人進入了劉文杰位於財政廳家屬樓13層的家中，導致劉文杰墜樓身亡，兩名嫌疑人也隨後墜樓身亡。



湖南省財政廳黨組書記、廳長劉文杰意外去世。（網絡圖片）

湖南財政廳長遇害 官方：嫌犯澳門欠1200萬賭債，持刀劫持入室

這一說法與警方簡短的通報比較接近。另據第一財經報道，與劉文杰同時墜樓的另外兩人，與劉的工作有關聯。對於三人因何墜樓，知情人士不願多說，稱一切等警方調查。

讓輿論震驚和不解的是：兩名嫌疑人如何輕易進入一名現任廳長的家中，並導致劉文杰以墜樓的慘烈方式遇難？兩名嫌疑人與劉文杰有何仇怨，非要將她置於死地？

網上流傳的一則爆料稱，兩名作案者事發當天早晨扮成保潔和保安人員混進湖南省財政廳家屬樓，敲開劉文杰的家門，向她討要她出面擔保出借的6000萬元人民幣（1100萬新元）的本息。期間雙方經過激烈打鬥，劉被兩名嫌疑人捆綁後扔下樓，兩名作案者試圖逃離時墜亡。

湖南省財政廳。（網絡圖片）

湖南省財政廳長劉文杰及兩名犯罪嫌疑人同日墜樓身亡

不過據長沙市公安局芙蓉分局發布的通報，劉文杰案發生後，一名60歲的劉姓男子為博人眼球，蓄意編造不實信息，造成不良影響，警方已依法對該男子行政拘留10日。

資料顯示，劉文杰曾在湖南省財政廳工作多年，2020年調任湖南省統計局局長；2022年12月任湖南省財政廳廳長。

官方通報。

湖南省財政廳星期五（9月20日）發佈訃告，稱劉文杰為「中國共產黨的優秀黨員」，政治堅定、對黨忠誠，踐行宗旨、一心為民，勤勉敬業、夙夜在公，恪盡職守、鞠躬盡瘁，堅持原則、公道正派，謙虛謹慎、嚴於律己。「她的逝世是湖南財政事業的重大損失！」

財政部門在中國權力結構中被稱為「財神爺」，屬於各方都要籠絡的重要實權單位。一名在任財政廳長居然在自己家裡慘遭橫禍，勢必會引起不少實權官員的後怕和不滿，湖南省有關安保工作和人員也將受到抨擊和追責。

實際上，廳級以上官員遇害的案例在中國比較少見。1996年2月2日，時任全國人大副委員長李佩瑤被其住所的武警戰士張金龍殺害。案發後，時任武警部隊司令員巴忠倓被免職退休，武警政委張樹田降級調任蘭州軍區副政委。

儘管坊間有種種議論和猜測，由於兩名嫌疑人也已身亡，劉文杰到底因何遇害，恐怕也終將是個謎。不過可以預料的是，劉文杰遇害將促使有關方面進一步檢討和加強對實權官員的安保工作，一些實權官員也將在工作和生活中更多地考慮自身安危。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

