山西2歲女童失蹤43天後屍體被發現　母：痛得已經無法呼吸

山西運城芮城縣西陌鎮馬夭村董家莊兩歲女童董苡柔（小名「十月」）自8月12日在自家院子走失，警方隨後介入。對於事件，其家屬感到蹊蹺，因附近公共監控剛好損壞。



周二（24日），即女童失蹤的第43天，運城市芮城縣公安局對外發布通報，指前一天在鄰近西陌鎮董家莊的谷家村西一處崖底雜草叢中發現一具屍體，經鑒定為此前失聯的女童董苡柔。目前公安機關正在進一步偵查調查中。



芮城縣公安局通報稱，當地組織幹部群眾多日搜尋、公安機關全力偵查，於9月23日在鄰近董家莊的谷家村西一處崖底雜草叢中發現一具屍體。屍體著粉紅色外套、白色褲子及綠色拖鞋，佩戴銀鐲、紅繩，未發現其他物品。經鑒定為該失聯女童。目前公安機關正在進一步偵查調查中。

十月蹊蹺失蹤多日後證實身亡。（上游新聞）

事後，十月的母親在網上發文稱，她在等待最終的結果，「不管怎麽樣，還是感謝所有人的關心，結果出來第一時間通知大家，現在心裏焦急萬分，痛得已經無法呼吸，根本接受不了這是真的……」

據早前報道，十月是獨生女，其父母平常在廣東打工，十月斷奶後就被送回家由祖母照顧，平日就在縣城和祖母一起生活。8月12日中午，十月與祖母在家，在離開祖母視線之前，女童在院內坐地上一個人玩耍，但約15分鐘後，人就不見了，且院門被打開。

尋人啟事內容。（上游新聞）

事主屋後的花椒樹。（上游新聞）

十月父親董先生表示，他們家只有一棵花椒樹，就在房後，而且靠路，「這個時間很短，從花椒樹上可以看到，根本就沒剪多少」。他又指，女兒喜歡自己看書，當天穿著拖鞋，走路都很小心，所以基本上幾分鐘根本走不遠。同日也沒有其他人到過他們家。

可是，由於屋子沒裝閉路電視，村內的公共閉路電視又正好壞掉，即使找到家有裝閉路電視的村民幫忙查看，女童仍完全沒影，「我們現在都不能確定我閨女是怎麽失蹤的。我們無憑無據，也不能去懷疑任何一個人」。