25歲背包客獨行「中華龍脊」鰲太線失聯1月遇難　目擊者回憶慘況

被譽為「中華龍脊」陜西秦嶺山脈「鰲太線」的高風險，近期再登輿論浪尖。戶外博主「猛蛇過江」騎行穿越陜西秦嶺山脈「鰲太線」時，在一頂帳篷中發現一具遺體。經報警後確認，遺體為穿越鰲太線失聯一個月的河南籍背包客（內地又稱「驢友」）馬某某。



今年7月14日，內媒曾對馬某某失聯情況進行報道，馬某某父母在網絡發布尋人啟事，希望能得到好心人幫助。據悉，25歲的馬某某是河南信陽人，由陜西寶雞太白縣塘口出發，獨自進山，徒步穿越鰲太線，進山3天後，在黃柏塬鎮西北方向5公里處，砭子園地區失聯。

馬某某同學稱，馬某某於7月5日進山，5日、6日還發微信朋友圈，7月7日徹底失去消息，他曾在出發前與朋友約定，如果失聯立刻報警。當地救援隊曾表示，因近期連續下雨，馬某某可能有滑墜、失溫風險。

失聯1月曾被多隊背包客發現 慘無人報警

發現馬某某的博主「猛蛇過江」表示，其在8月12日騎行至鰲太線2800營地下撤到核桃坪第4公里位置，大約為海拔2400多米的地方時，發現了路邊帳篷以及遺體，隨後下山報警。

馬某某失聯的時的黃色帳篷。

在「猛蛇過江」發布的影片評論區，有帳號為「小戶小戶夜不歸宿」的網民稱，自己早在8月7日就遇到這個帳篷，但他因「還有夜路要趕，沒敢打開看，生死由命吧，當時已經爬滿蒼蠅了。」並配有一張上述帳篷照片，帳篷拉鏈還未被打開。

8月21日，「小戶小戶夜不歸宿」個人帳號發文解釋，稱自己在下撤過程中，看見了這個帳篷，當時第一感覺並不太好，其後向當地人詢問，對方稱有可能為空帳篷，「加上萬一是空帳篷，救援人員上去一趟我感覺會浪費救援資源。別因為一場烏龍，耽誤了其他人員救援的寶貴時間。」

他表示，很內疚慚愧，若能及時上報，也許馬某某就可以早點回家，「老百姓講究入土為安，那里面躺半個月實在是不舒服，對不起兄弟，你一路走好。」

除了「小戶小戶夜不歸宿」外，發現馬某某的「猛蛇過江」在其8月26日發布的貼文中還提到，有2批人曾遇到過遇難者的帳篷。第一批是1個人，看到帳篷拉著拉鏈，沒有異常氣味，但是能看到帳篷上有蒼蠅，他以為沒人，就沒報警。

第二批八人小隊，於8月11日晚上遇到的帳篷，然後發現帳篷已經是拉開的，他們有兩個人掀開了帳篷，看到了遇難馬某某沒穿衣服，小隊於8月12日中午12點多出的山，但因擔心被罰款便未報警。他們通過沒穿衣服判斷遇難者大概率是失溫而死。

目擊者：聞到濃烈蛋白質腐爛味道

網民「猛龍過江」於8月12日發現遇難者的黃色帳篷，在出山後向警方報警。

「猛蛇過江」在其貼文中稱，自己靠近帳篷時聞到濃烈的蛋白質腐敗的味道，並且發現帳篷上密密麻麻的蒼蠅，他沒有詢問是否有人在裡面，因為「知道這里不可能有人，就好比你不可能對著煉鋼爐里面問，有沒有人，因為這種環境就不可能有活人的存在。」

他忍不住看了一下差點腿軟摔倒，看到了馬某某的頭部，雖然不知道他的死因，但斷定看到的就是登山口張貼的協查通報中提到的失聯河南青年馬某某。他開始懷疑，最近幾個月無人走這條路，並非沒人走，而是「走的人沒能出來」。

離開前，「猛蛇過江」拍照保存了定位，便繼續下山。4個小時的下山途中還遇到了黑熊和疑似野豬的野生動物，以及被河道沖毀的道路、住滿蝙蝠的「死胡同」山洞，和岌岌可危的幾座木板橋，最終於8月12日下午5時抵達當地派出所報警。

網民「猛龍過江」於8月12日發現遇難者的黃色帳篷，在出山後向警方報警。

警方告知其「鰲太線」的危險性，並稱若非其走這條路，也許一兩年都不會有人發現遇難者，家屬的10萬懸賞金也將會給他。不過「猛蛇過江」表示，自己自願放棄懸賞，希望讓遇難者家屬心安。

截止目前，尚未知遇難者馬某某的帳篷是被誰打開，該人又為何沒有報警。

背包客登「鰲太線」尋李白足迹

據悉，「鰲太線」是縱貫鰲山與太白山這一秦嶺主脈線路，是秦嶺山脈海拔最高的一段主脊，也被譽為「中華龍脊」。兩山之間的直線間距為46公里，實際徒步穿越行程最少為140公里左右，整個穿越中，兩山之間平均海拔3566米。

線路80%是無人區，刃脊橫切+巨石+跑馬梁(高山草甸+石塊)的地貌，路途共要翻越17座3000米以上的高山，是秦嶺山區最為原始和最為自虐的頂級穿越線路之一，氣候也比一般高山地區更覆雜多變，一天有四季，常年出現狂風、大雨、冰雹、暴雨、濃霧、冰雪等惡劣天氣。

被稱為「中華龍脊」的鰲太線有80%是無人區。（視覺中國）

被稱為「中華龍脊」的鰲太線有80%是無人區。（視覺中國）

內地背包客們按地貌和氣象賦予它地名和標記，平坦之地就成了常規紮營點，如2900、盆景園、藥王廟、水窩子、2800、西源、大爺海等，為後來者的「分段勝利」提供指引。直到位於眉縣太白山森林公園的大爺海景區，方才有人煙，是旅途最後一站營地。

「鰲太線」因其獨特的自然地理條件，高聳入雲的雄偉氣勢，瞬息萬變的氣候神姿，自古以來就被人們披上了一層神秘的色彩。

唐代詩人李白登太白山時留下詩作，「西上太白峰，夕陽窮登攀。太白與我語，為我開天關。願乘泠風去，直出浮雲間。舉手可近月，前行若無山。一別武功去，何時覆更還。」其中武功即鰲山，不少背包客登太白山也是為循李白的足迹。曾有背包客表示，圈內人以走鰲太為榮，以走鰲太作為自己的標桿。

極限穿越的「潘多拉魔盒」 累計超50背包客殞命於此

據紅星新聞2017年報道，陳錚是陜西省登山協會主席，也是首批穿越鰲太線的人。2001年，他將這條極限穿越之路首次帶到大眾的視野中。有人說，是他打開了「潘多拉魔盒」。陳錚直言，自己當初也沒想到後來會有這麽多人殞命於此。

因為事故頻發，2017年9月16日，中國登山協會和陜西省登山協會組成聯合7人的專家調研團隊，進行鰲太穿越線路調研，旨在採集有效的鰲太穿越線路數據，分析山難事故頻發的具體原因。這也是中國首次由國家層面牽頭，集合專業的登山隊員，對公眾穿越線路進行考察。此次調研完成後，中國登山協會與陜西省登山協會聯合發布了《中國鰲太穿越事故調査報告》。

2018年，陜西發文明確禁止鰲太穿越，違者將面臨行政處罰。但每年依然有不少以身犯險的背包客們踏入，事故仍然每年都在發生。

據媒體統計，鰲太線穿越，累計失蹤、死亡人數已經超過50人，《中國鰲太穿越事故調查報告》中，2012年至2017年夏季不足5年的時間里已累計失蹤、死亡背包客（驢友）多達46人，而這些數字還未包含不曾報警的。陜西曙光應急救援協會統計，2010年到2016年底，曙光救援隊共在秦嶺地區蒐集102次。