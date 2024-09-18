山東2男大生攀秦嶺失聯　1人5日後獨自出山　另1人墮百米懸崖身亡

9月8日，內地2名來自山東的男大生攀秦嶺後失聯。5日後，其中一名男子獨自走出大山，9月17日，當地應急管理局確認，另一名男子已身亡，遺體在懸崖邊被發現。



據此前報道，9月8日早上7時56分許，2男子從寧陜縣牛圈溝入口進入秦嶺，在秦嶺鹿角梁、跑馬梁失蹤。其中身材較高一點的張姓男生背白色背包，頭戴帽子、穿白色衛衣和白色鞋子；另一個徐姓男子身高1.77左右，留著長發，穿黑色衣服，背黑色背包。兩人均持有行山杖。

搜救人員於9月14日下午發現其中一位徐某某，他獨自走出大山，因長時間沒有進食，身體虛弱被送入醫院就醫。據其對救援人員透露，張姓男生在一個陡坡除掉落懸崖，剛掉下去時，他呼叫對方還有微弱回應，由於懸崖險峻無法前進後退，他便只能自己向上攀爬。

救援人員表示，徐某某和張某某二人上山時未帶食物，徐某某能撐7日，並獨自走出大山已是奇蹟。徐某某僅受被植物劃傷的外傷。

徐某某（左3，坐在地上）獨自走出大山，向救援人員透露張某某掉下懸崖。

據《新京報》最新報道顯示，寧陜縣應急管理局一名工作人員表示，9月16日晚上10點多，在鹿角梁失聯8日的張姓男子遺體被運下山。男子23歲，河南人，他的遺體在懸崖邊被發現，距離地面有一百多米高。

近年來，鹿角梁多次發生背包客（內地稱：驢友）失聯事件。廣貨街鎮政府工作人員表示，兩名失聯人員進入的區域屬於秦嶺自然保護區，原則上禁止進入，進山口有人管控，但類似情況屢禁不止。