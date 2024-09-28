神州第一艦「深圳艦」回國！國慶到深圳前海看艦

為慶祝中華人民共和國成立75週年，10月1日到2日深圳艦將在深圳南山蛇口舉行艦艇開放日活動，深圳艦於9月28日10時許泊靠蛇口郵輪母港碼頭。



深圳艦作為中國051B型驅逐艦的「獨苗」，是中國唯一一型建造數量只有一艘的驅逐艦。 該艦自1999年在南海艦隊服役以來，長期擔任艦隊旗艦的角色，被稱為「神州第一艦」。 其外形威猛、性能先進，曾是中國海軍的形象代表，訪問過多個國家和地區，被譽為「外交明星艦」，



9月28日10時許深圳艦泊靠蛇口郵輪母港碼頭。（深圳特區報）

9月28日10時許深圳艦泊靠蛇口郵輪母港碼頭。（深圳特區報）

9月28日10時許深圳艦泊靠蛇口郵輪母港碼頭。（深圳特區報）

9月28日10時許深圳艦泊靠蛇口郵輪母港碼頭。（深圳特區報）

9月28日10時許深圳艦泊靠蛇口郵輪母港碼頭，深圳艦艦體上「海軍深圳艦向家鄉親人們問好，我們回家了！」的紅色橫幅，宣布歸國。

剛剛圓滿結束在西太平洋的首個國際深海科研考察航次、中國最先進的大洋綜合科考船「深海一號」也抵達深圳，「深海一號」隨船攜帶中國自主整合研製的載人深海潛水器「蛟龍號」載人潛水器，並和深圳艦同港停靠。

剛剛圓滿結束在西太平洋的首個國際深海科研考察航次、中國最先進的大洋綜合科考船「深海一號」也抵達深圳，「深海一號」隨船攜帶中國自主整合研製的載人深海潛水器「蛟龍號」載人潛水器，並和深圳艦同港停靠。（深圳特區報）

岸邊還聚集了不少學生和市民揮舞著手中的國旗和深圳艦上的海軍官兵們激動地打招呼。熱烈歡迎他們回家。

9月28日10時許深圳艦泊靠蛇口郵輪母港碼頭，深圳艦艦體上「海軍深圳艦向家鄉親人們問好，我們回家了！」的紅色橫幅，宣布歸國。（深圳特區報）

岸上群眾舉國旗歡迎深圳艦。（深圳特區報）

值得關注的是，為慶祝中華人民共和國成立75週年深圳艦將於10月1日到10月2日舉行艦艇開放日活動與深圳市民見面。

深圳艦為何被譽為「神州第一艦」

1998年，人民海軍深圳艦作為第一艘完全由我國自主研發的戰艦，被冠以「深圳」之名正式入列。入列以來，深圳艦不斷刷新人民海軍的紀錄。

深圳艦曾是中國海軍裝備現代化處理程序的先驅，隨著時間的推移和技術的發展，為了增強多工作戰能力，更好適應現代海戰資訊化、聯合作戰的需求，深圳艦在2014-2018年期間進行了現代化改裝。當深圳艦完成升級後，許多人給它起了個新外號——「054A PLUS」。這不僅因為它的外形與054A極為相似，更因為它的戰力提升讓人驚嘆。

深圳艦在2014-2018年期間進行了現代化改裝。當深圳艦完成升級後，許多人給它起了個新外號——「054A PLUS」。（深圳特區報）

深圳艦作為中國自行研製的第一艘裝備聯合機動編隊指揮系統的導彈驅逐艦，從誕生、發展到現代化改裝，讓我們看到了中國海軍從近海防禦邁向遠洋海軍的重大轉變，也見證了中國軍艦設計和建造技術的進步和迭代。

開放時間：

10月1日-10月2日

09:00至12:00/13:00至17:00

（需提前預約）

預約方式：

深圳艦開放日活動網上預約通道將於9月26日10:00正式上線，關注「南山文體通」公眾號屆時底部菜單欄將開放預約入口。還可通過「創新南山」、「南海艦隊」、「招商蛇口郵輪母港」公眾號預約。

預約時間：

9月26日10:00開始可預約10月1日參觀時段，9月27日10:00開始可預約10月2日參觀時段。

開放地點：

深圳市南山區蛇口郵輪母港

1.線上預約採取實名制，所有預約人員均以第二代居民身份證資訊為準，每人每證限參觀1次。

2.參觀當日請攜帶個人身份證原件，在預約時間段內前往蛇口郵輪中心二樓國內郵輪出發口檢票參觀，未成年人需在成人陪同下參觀。

3.參觀期間，請自覺接受身份核驗和安全檢查，不得攜帶易燃易爆違禁品、危險品、寵物以及大件行李箱包登艦。

4.參觀期間，請勿倚靠欄杆、坐靠碼頭設施，不得隨意觸碰艦艇裝置。

5.請自覺保持衣著整潔、得體，穿戴奇裝異服者謝絕進入港區參觀。

6.除碼頭指定區域可拍照留念外，其餘地點不得拍照。