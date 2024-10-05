網傳消息指59歲福建省醫保局局長林聖魁墮樓身亡

網傳福建省醫療保障局局長林聖魁墮樓身亡，具體原因未知。消息指，林聖魁是在星期三（10月2日）中午從九樓的家中跳下，當場死亡。據《星島日報》報道稱，消息為真。



網傳現場的影片顯示，一棟住宅樓下的地面蓋上巨大藍布，幾名公安在旁看守。



網傳消息稱，福建省醫保局局長林聖魁墮樓身亡。（影片截圖）

福建省醫保局官網報道顯示，林聖魁9月29日早上曾出席由福建省委網信辦、省醫保局聯合舉辦的「挺膺擔當使命，強國復興有我」情境朗誦展演活動。

據了解，現在福建醫保局官網還有林聖魁的信息，顯示59歲的林聖魁是該局局長，負責主持全面工作，分管辦公室、醫藥價格和採購處、基金監管處、機關黨委（人事處）、省藥械聯合採購中心。

福建省醫療保障局局長林聖魁。（網傳圖片）

福建省醫療保障局局長林聖魁。（網傳圖片）

《聯合早報》報道，林聖魁曾長期在福建衛生廳工作，曾任衛生廳副廳長，2013年改任福建衛生和計劃生育委員會副主任，2017年任福建紅十字會黨組書記、常務副會長，2020年起任醫保局局長，也是福建政協教科衛體委員會副主任。

報道稱，2023年以來，中國加速在醫療領域的反腐行動。中國國家衛健委去年8月要求對醫藥行業的突出腐敗問題，進行全領域、全鏈條、全覆蓋的系統治理。

多名醫院書記、院長、醫保領域的領導幹部在這輪反腐風暴中落馬，其中包括福州市醫療保障局黨組書記江智文，福建省衛健委原副主任陳輝、張永裕也先後落馬。