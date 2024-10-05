國慶｜貴州「村馬」燃爆黃金周首日　神秘水族節慶引5萬遊客齊聚

10月1日國慶日，貴州三都水族自治縣「端節」盛大開幕，村馬賽事燃爆國慶假期首日。一場集民族文化、現代風尚與體育競技於一體的狂歡盛宴吸引全國各地的遊客與媒體齊聚於此，共同見證這一年度盛事，感受濃郁的節日氛圍與水族文化的獨特魅力。



清晨十點整，三都縣城便被一片歡騰的海洋所包圍。踩街活動率先點燃了節日的熱情，10月1日，雖然天公不作美，但是淅淅小雨也阻擋不了貴州三都的熱情，各式各樣的民族服飾與現代元素巧妙融合，Cosplay愛好者穿梭其間，形成一道亮麗的風景線。央視著名體育評論員韓喬生與蔡猛現身，將現場氣氛推向高潮，他們用專業風趣的解說，引領觀眾一同領略水族文化與現代潮流的完美碰撞。

午後時分，「端節」啟幕大典在萬眾矚目下隆重舉行，莊嚴的儀式、精彩的民族表演相繼登場，展現出水族人民對傳統文化的尊崇與傳承。隨後，村馬冠軍聯賽的開鑼賽鳴槍啟動，參賽者策馬奔騰於賽道之上，矯健的身影與飛揚的塵土構成一幅幅動感的畫面。其間穿插進行的馬術特技展示令現場觀眾嘆為觀止，展現人與馬之間的默契配合與極致美感。

除了緊張刺激的比賽，活動現場還設置了多個互動區域，供遊客品嘗地道的水族美食，享受舌尖上的旅行。著名歌手楊西音子的登台獻唱，則將整個慶典推向又一個高潮，她悠揚的歌聲回蕩在廣場上空，與觀眾的歡呼聲交織在一起，營造出溫馨而又熱烈的節日氣氛。

超過五萬名觀眾親臨現場，共同參與了這一盛大的節日慶典。無論是遊客，還是當地的居民，都在這一天感受到了水族文化的深厚底蘊與三都人民的熱情好客。三都水族自治縣端節的成功舉辦，不僅弘揚了優秀的民族文化，增強民族自信，也極大地推動當地旅遊業的發展，成為國慶長假期間一道不可錯過的亮麗風景。

隨著端節系列活動的持續開展，更多精彩紛呈的節目還將逐一上演，三都水族自治縣誠摯邀請四方賓朋繼續關注和支持，共享這份跨越時空的文化盛宴。