覃海洋遭未婚妻指控出軌嫖娼 工作室否認：正收集證據必要時報警
撰文：林芷瑩
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有「中國蛙王」之稱的游泳運動員覃海洋，今日（7日）遭未婚妻爆料覃海洋出軌、嫖娼，還以親密影片作威脅要求女方原諒。
覃海洋工作室發聲明稱，有關說法為不實言論，工作室正在收集整理相關證據，必要時會報警處理。
覃海洋工作室發聲明稱，社交平台上出現關於覃海洋的相關言論，充斥惡意中傷、詆毀的不實內容，嚴重損害覃海洋的個人名譽。
針對惡意抹黑運動員形象、歪曲事實、蓄意散播運動員嫖娼等不實言論行為，工作室正在收集整理相關證據，必要時向公安機關報案。
據此前報道，覃海洋未婚妻在個人微博賬號「幸福烤冷面攤主」發文，怒斥覃海洋在其孕期出軌，與粉絲、花樣游泳運動員曖昧，甚至在作為軍人期間有嫖娼行為。覃海洋家人從未勸阻過他，相反要求女方包容理解。女方提出分手後，覃海洋還以「錄有親密影片」為威脅，要求原諒。
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