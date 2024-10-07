覃海洋遭未婚妻指控出軌嫖娼　工作室否認：正收集證據必要時報警

有「中國蛙王」之稱的游泳運動員覃海洋，今日（7日）遭未婚妻爆料覃海洋出軌、嫖娼，還以親密影片作威脅要求女方原諒。

覃海洋工作室發聲明稱，有關說法為不實言論，工作室正在收集整理相關證據，必要時會報警處理。



覃海洋工作室發聲明稱，社交平台上出現關於覃海洋的相關言論，充斥惡意中傷、詆毀的不實內容，嚴重損害覃海洋的個人名譽。

針對惡意抹黑運動員形象、歪曲事實、蓄意散播運動員嫖娼等不實言論行為，工作室正在收集整理相關證據，必要時向公安機關報案。

覃海洋工作室發聲明回應。（微博＠覃海洋工作室）

據此前報道，覃海洋未婚妻在個人微博賬號「幸福烤冷面攤主」發文，怒斥覃海洋在其孕期出軌，與粉絲、花樣游泳運動員曖昧，甚至在作為軍人期間有嫖娼行為。覃海洋家人從未勸阻過他，相反要求女方包容理解。女方提出分手後，覃海洋還以「錄有親密影片」為威脅，要求原諒。

覃海洋（中間）和未婚妻（右三）。

2023年世界泳聯錦標賽，覃海洋是首個在單屆世錦賽中包攬單個泳姿三塊金牌的運動員。（微博＠覃海洋）