湖南湘潭發生3死2傷命案　知情人：疑犯曾為屠夫行兇手段殘忍

內媒《大皖新聞》報道，10月6日，湖南省湘潭市湘潭縣花石鎮羅漢村發生一起命案致3死2傷，死者包括兩位老人和一名15歲女孩。據悉，兇手與被害人一家是親屬關係，兩戶人家僅相隔一條馬路。當地公安對事件表示「隱患已經排除」。



湖南湘潭發生3死2傷命案。（大皖新聞）

湖南湘潭發生3死2傷命案。（大皖新聞）

10月8日，《大皖新聞》引述知情人消息稱，疑犯胡某某以前曾做過屠夫，在本案中行兇手段殘忍，一對老夫妻和15歲的孫女不幸被殺害，而老人的女兒和女兒的孩子案發後被送醫救治。

該知情人士還表示，案件發生在10月6日早上。案發後，胡某某自首，在村口被警方抓獲。

湖南湘潭發生3死2傷命案。（大皖新聞）

湖南湘潭發生3死2傷命案。（大皖新聞）

疑犯胡某某一名親屬表示，胡某某今年50多歲，和其中一名年長被害者是堂兄弟關係。該親屬表示，2015年兩家產生過矛盾，因胡某某對處理結果不滿，多年來一直向當地有關部門反應，但始終沒有得到徹底解決，為此，胡某某曾試圖上吊自殺，甚至揚言要殺害自己的妻子。

「近一年來他都是一個人居住，之前沒有透露他要行兇的想法。」該親屬稱，胡某某行兇前一天中午，他們還一起吃飯，「以前和他聊家裏的事情他都不聽，這次講他還聽，後來只是說困了要回家睡覺。」該名親屬對事件深感意外：「如果我知道他要行兇，我肯定會阻止他。」

政府回應

10月8日，湘潭縣花石鎮政府職員回應稱，目前屬地派出所、相關公安機關和鎮政府都在核實調查此事：「我們並不在現場，也在等待公安機關的調查情況。」

記者聯繫花石派出所詢問此案犯罪嫌疑人是否已經抓獲，值班人員則表示「隱患已經排除」。