山西20歲女拒阿爺索錢慘遭電擊扼死　妹妹：父母雙亡與姐相依為命

據內地《總覽新聞》報道，今年2月22日凌晨，山西運城一名20歲女孩白某因拒絕繼外公張某某索要錢財，竟遭殘忍殺害。62歲的張某某掐白某脖子致其死亡，並對其胸部等部位實施電擊。警方以涉嫌故意殺人將張某某逮捕，該案於9月12日在山西運城市中級人民法院一審開庭。



死者白某的妹妹小白稱，她和姐姐父母雙亡兩人相依為命，20歲的姐姐本在黑龍江一所大學讀二年級。

今年2月下旬，小白前往外地打工，姐姐留在家中，準備2月23日返回學校。返校前一日，姐姐一整天都沒有回覆她的消息，當天晚上她聯繫朋友到家中查看，才發現姐姐已經遇害。

小白提供的法院起訴書顯示，張某某因涉嫌故意殺人被逮捕。

小白說，「22日淩晨3時30分左右，繼外公張某某來到我家索要錢財，遭到姐姐拒絕後，毆打並使用電線勒住姐姐脖子，電擊其嘴部、胸部等部位，最終導致姐姐死亡。」事後張某某甚至還在家中坐等十幾分鐘，確認小白不會回家後才離開現場。

小白說，張某某1962年生，曾和外婆在河南鄭州生活，去年外婆去世，今年春節後他來到運城。「外婆曾照顧過還沒成年的我和姐姐，與繼外公搬到我們家里同住。不過，他後來沒把鑰匙還給我們，我倆也沒換鎖。」小白說，案發當晚，張某某用之前的鑰匙打開了房門。

小白事後翻看姐姐的手機發現，姐姐遇害一周前，張某某曾向姐姐索要幾萬元用來開養殖場。小白表示，媽媽3年前因車禍去世後，留有一筆賠償金供其姊妹生活，沒想到姐姐因未給張某某錢而遭到殺害，「張某某自己有親生孩子，不知道為什麽要向我們要錢！」

小白說，姐姐的案件會於9月12日在運城市中級人民法院開庭審理，她也會前往現場，「我姐姐的美好人生還沒開始就被迫停止了，希望能判處張某某死刑。」

小白提供的法院起訴書。

運城市人民檢察院起訴書顯示，被告人張某某，於2024年2月24日因涉嫌故意殺人罪被運城市公安局鹽湖分局刑事拘留。經運城市鹽湖區人民檢察院批准，於2024年3月8日被依法執行逮捕。

檢察院認為，被告人張某某因家庭矛盾採用扼頸方式致他人死亡，並在現場等候預謀殺害他人，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十二條，犯罪事實清楚，證據確實充分，應以故意殺人罪追究其刑事責任。被告人張某某在現場等候預謀殺人時自動放棄犯罪行為，屬於犯罪中止，根據《中華人民共和國刑法》第二十四條，沒有造成損害的，應當免除處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規定，提起公訴，請依法判處。