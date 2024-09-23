湖南財政廳長遇害　2疑犯合夥做家具生意向多人借錢　妻稱被陷害

9月19日上午，湖南省財政廳廳長劉文杰在家中墜樓身亡。據警方通報，其中一名嫌犯江某輝曾多次往返澳門賭博，欠債1200餘萬元（人民幣，下同），他與另一名嫌犯江某在劉文杰離家開門時，持刀將其劫持進入房間。



據內媒《財新》報道，兩名疑犯是朋友關係，合夥做家具生意，曾向多人借錢，且二人均在事發兩日前失聯，多名親屬表示不相信二人會做出警方通報所說的事。



湖南省財政廳黨組書記、廳長劉文杰意外去世。（網絡圖片）

湖南省財政廳黨組書記、廳長劉文杰意外去世。（網絡圖片）

知情人：他們有資產，但沒有現金流

內媒《財新》引述多名知情人士稱，警方通報所提及的兩名犯罪嫌疑人即江燚輝和江輝。與兩人熟識的多名村民及親友表示「不相信他們會幹出通報說的事」「知道他們死亡的消息，也很難過，很痛心」。

湖南省財政廳。（網絡圖片）

江輝與江燚輝合作做家具生意，大體模式是江輝生產，江燚輝售賣，兩人一直關係較好。同時與兩人有過經濟往來的多名人士稱「他們有資產，但沒有現金流」，多名村民被二人借過錢。一名與江輝平日來往不多的村民稱，近期江輝向他借錢，「借的是小錢，說他需要錢應酬」。另有熟悉江輝的村民說：「他一直在借錢，手頭挺緊的。」

江輝妻喊冤：丈夫一直｢本分做生意｣

據報道，疑犯之一江輝育有一兒一女，兒子10歲左右，女兒大約6歲。江輝家人稱，在他們看來江輝為人正直，「很少跟人急」。且多數鄰居也稱江輝性格好、家庭幸福。據江輝親屬介紹，江輝的家具加工廠開了約有七年，大概從2023年開始，江輝出去做一些其他生意，還曾入選岳陽市「百名優秀青年」候選人。

事發前兩日江輝失聯，多名親屬曾多次撥打電話均無人接聽，其中包括江輝的妻子。

湖南省財政廳黨組書記、廳長劉文杰意外去世。（網絡圖片）

照片拍攝於19日中午。（頂端新聞）

案發後，江輝妻子曾發文稱：「江輝一直在家裏本分做生意，這次也是出去談生意，他說這次生意談成，我們也能好過點，可是出去之後再也聯繫不上了，他上有老下有小，是一個很樂觀的人，他不會想不開的，你們說他綁架了廳長，然後自己跳樓，早幾天他就不見了，信息不回電話不通，我們是不是可以懷疑他被害了，現在要還被陷害！請給我們一個公道！請給家屬一個交代。」

據《財新》報道，江輝多名親屬證實上述文字的確是江輝妻子發佈。

江燚輝熱心公益、妻稱事發前曾同領導去廟裏

《財新》報道還指，另一疑犯江燚輝的父親曾是中學老師，母親做雜貨生意，後來家裏開了一間超市。除了警方通報所提及的平江縣天浩實業有限公司，江燚輝名下還有其他多家公司，涉及家具、酒店、超市等業務。

江燚輝熱心公益，還是浯口晨曦教育基金會理事。據介紹，該基金會成立於2020年8月，三年來總共發放獎金129萬餘元。2021年10月，江燚輝當選平江縣政協委員。

2021年10月，江燚輝當選平江縣政協委員。 （微博圖片）

一名與江燚輝有生意往來的人士說，案發前兩日聯繫不上江燚輝，其妻回覆稱「他跟領導去廟裏了，21號肯定回來」，但接着就傳來江燚輝出事的消息。