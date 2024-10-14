解放軍東部戰區展開圍台軍演　現場影片曝光　遼寧艦亦參加演習

《央視新聞》報道，10月14日，中國人民解放軍東部戰區組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島南部、台島以東，開展「聯合利劍-2024B」演習，現場影片曝光。據悉，遼寧艦航母編隊位台島以東參加演習。



報道指出，東部戰區新聞發言人李熹海軍大校表示，這是對「台獨」分裂勢力謀「獨」行徑的強力震懾，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。

李熹指出，解放軍東部戰區組織遼寧艦航母編隊位台島以東海空域，與陸海空火兵力進行艦機協同、聯合制空、對海對陸打擊等科目演練，重點檢驗內線外線一體聯動、諸軍兵種聯合作戰能力。

遼寧艦航母編隊位台島以東參加演習。（央視新聞）

解放軍東部戰區開展「聯合利劍-2024B」演習現場畫面。（央視新聞）

這次演習，重點演練海空戰備警巡、要港要域封控、對海對陸打擊、奪取綜合制權等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。戰區聯指中心下達行動指令後，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，塑造多路合圍之勢。

解放軍東部戰區開展「聯合利劍-2024B」演習現場畫面。（央視新聞）

在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島以東，東部戰區海軍數艘驅護艦多點同步展開演練。

解放軍東部戰區開展「聯合利劍-2024B」演習現場畫面。（央視新聞）

到達預定海域後，編隊迅速展開戰鬥部署，武備系統進入接令即打狀態。艦艇編隊在聯合體系支撐下，連續開展多域封控、要域奪控等演練。

解放軍東部戰區開展「聯合利劍-2024B」演習現場畫面。（央視新聞）

東部戰區空軍殲擊機、轟炸機等多型先進戰機越過海峽奔襲迫近，通過艦機體系聯動、多路合圍，迅速奪取戰場綜合制權。

解放軍東部戰區開展「聯合利劍-2024B」演習現場畫面。（央視新聞）

各型戰機從東南沿海數個機場起飛後完成集結，按照作戰編組前往任務空域。多型殲擊機以戰鬥編組構建制空作戰體系，開闢空中突擊走廊，迅速奪控區域制權，支援掩護轟炸機經巴士海峽飛向遠海，開展協同打擊演練。

解放軍東部戰區開展「聯合利劍-2024B」演習現場畫面。（央視新聞）

陸軍某遠程箱式火箭炮分隊聞令而動，快速完成人員集結、武器裝備請領。

解放軍東部戰區開展「聯合利劍-2024B」演習現場畫面。（央視新聞）

此次演習，重點圍繞火力分隊聯合封控和高戒備狀態機動支援組織演練，全面提升火力快反能力和體系策應能力。

解放軍東部戰區開展「聯合利劍-2024B」演習現場畫面。（央視新聞）

火箭軍某旅連夜向作戰地域機動轉進，快速完成發射準備，建立高戒備狀態，接令後立即對預定目標發起多型號、大彈量、多波次模擬火力打擊，並迅速組織波次轉換，佔領發射陣地，隨時聽令發起後續打擊行動。