台前軍方官員：圍台軍演首對美國　跨灰色作戰升台海武裝衝突風險

解放軍今（14）日再次展開「聯合利劍-2024B」圍台軍演，這是自今年5月以來的第二次大規模軍事行動，演習涵蓋台灣海峽、台灣北部、東部、南部等多個海空域。前台灣國防部官員盧德允指出，這次軍演不僅是針對台灣，更主要是針對美國，尤其是當前美國大選進入關鍵時刻，美國不願看到台海緊張局勢進一步升溫。



曾擔任台防部視察職務的盧德允14日在其臉書發文分析，指今次圍台軍演較先前的「聯合利劍-2024A」演習更加值得關注，特別是針對「對海對陸打擊」的科目，這項打擊是否僅限於台灣本島，還是涵蓋澎湖、金門等台灣實質管轄的地區，仍需進一步觀察。他認為，儘管此次軍演可能增加緊張氣氛，但解放軍並不太可能採取全面封鎖台灣的「蟒蛇戰略」，並稱這樣的行動將跨越「灰色地帶作戰」範疇，進一步升高武裝衝突風險，可能遭遇國際社會的強烈反應。

大陸官媒整理解放軍自2022年以來3次圍台軍演區域圖，指出包圍區域越逼越近，「挑釁越甚勒得越緊」。（解放軍新聞傳播中心）

影響台海交通和貿易

盧德允指出，解放軍若強化軍演力度，在「要港要域封控」部分，可能會使用海警船「騷擾」台灣的商船與運輸船隻，甚至可能採取登船檢查（QUARANTINE）的方式，從而阻滯台灣周邊的正常海上交通。他警告，這樣的行動不僅會升高台灣民眾的恐慌情緒，還會影響能源進口與貿易往來，對台灣經濟造成潛在衝擊。

盧德允強調，這類演習對於中國大陸自身的對外經濟貿易活動也可能帶來負面影響。因此，他認為解放軍進行全面封鎖的可能性不大，更多是利用軍事施壓來擾亂台海和平，並試圖影響台美關係。

配合中國大陸軍演、大陸海警「首次環繞台灣周邊海域」。（中國海警）

軍演針對美國而非台灣？

此外，盧德允認為，解放軍促台海局勢緊張升溫，其實更多是針對美國，而非台灣本身。他指出，美國目前正處於總統大選的關鍵時期，台海局勢升溫對美國而言並不利。先前，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）分別與國家主席習近平會面，討論了台海局勢問題，美方已多次表態希望台海維持和平穩定。然而，賴清德的「璦琿條約」和「祖國論」言論再次激怒了北京，迫使進行軍事演習以作回應。

盧德允分析指出，北京選擇在此時進行軍演，是希望借此向華府施壓，讓美國重新審視賴清德的兩岸政策，進一步影響美方在台海問題上的立場。這次軍演的政治意圖，無疑是向美國發出明確信號，表達中國對台政策的強硬立場。

兩岸局勢引發國際關注

根據官媒央視報道，截至14日上午已有超過54萬人同時在線觀看軍演直播，而觀看人數還在不斷攀升。此次演習也被解讀為是對國際社會，特別是美國和其盟友的挑戰。

盧德允提醒，台海局勢的任何變動都可能引發連鎖反應，特別是當前全球多國都在密切關注印太地區的安全情勢。他呼籲國際社會應該嚴肅對待解放軍的軍事行動，並加強合作以維護區域的和平與穩定。

總結來看，雖然解放軍的軍演強調針對台灣，但盧德允認為這背後更大的戰略目標是美國。隨著台海局勢的持續演變，未來的兩岸關係及國際局勢走向仍需持續關注。