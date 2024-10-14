賴清德召開國安會議應對圍台軍演　下令維護社會安定

解放軍今（14）日突然宣布展開「聯合利劍－2024B」軍事演習，範圍涵蓋台灣海峽、台灣島北部、南部、台灣島以東，賴清德當日上午緊急召開國安高層會議，指示台灣軍方全面掌握解放軍演動態，並要求台灣行政院密切關注民生議題，確保社會安定。台總統府發言人郭雅慧表示，政府有信心、有能力守護台灣安全，並呼籲台灣民眾保持冷靜。



郭雅慧指出，國際社會普遍認為應維持台海及印太區域的和平穩定，「中國應尊重中華民國台灣的存在與人民選擇的民主生活方式，停止軍事挑釁」。

配合中國大陸軍演、大陸海警「首次環繞台灣周邊海域」。（中國海警）

郭雅慧表示，賴清德在雙十演說中曾強調台灣有意願透過對等尊嚴的對話，促進兩岸和平，並呼籲北京正視賴清德釋出的善意，並言及「中國應關注自身民生經濟問題，而非一再以武力威脅周邊國家」。

台灣總統府強調，台灣不會退縮，將持續捍衛民主憲政體制，並與國際社會共同維護區域和平穩定。