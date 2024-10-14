解放軍東部戰區：圓滿完成圍台軍演　堅決挫敗「台獨」分裂行徑

解放軍東部戰區周一（14日）在台灣周邊進行「聯合利劍-2024B」演習，表示這是對「台獨」分裂勢力謀獨行徑強力震懾，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。



東部戰區新聞發言人李熹海軍大校同日傍晚表示，解放軍東部戰區圓滿完成「聯合利劍-2024B」演習各項科目，全面檢驗了戰區部隊一體化聯合作戰能力。戰區部隊時刻保持高度戒備，持續加強練兵備戰，堅決挫敗「台獨」分裂行徑。



東部戰區新聞發言人李熹海軍大校早前表示，軍演是對「台獨」分裂勢力謀「獨」行徑的強力震懾，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。

李熹指出，解放軍東部戰區組織遼寧艦航母編隊位台島以東海空域，與陸海空火兵力進行艦機協同、聯合制空、對海對陸打擊等科目演練，重點檢驗內線外線一體聯動、諸軍兵種聯合作戰能力。

遼寧艦航母編隊位台島以東參加演習。（央視新聞）

解放軍東部戰區開展「聯合利劍-2024B」演習現場畫面。（央視新聞）

解放軍東部戰區開展「聯合利劍-2024B」演習現場畫面。（央視新聞）

解放軍東部戰區開展「聯合利劍-2024B」演習現場畫面。（央視新聞）

解放軍東部戰區開展「聯合利劍-2024B」演習現場畫面。（央視新聞）

解放軍東部戰區開展「聯合利劍-2024B」演習現場畫面。（央視新聞）

解放軍東部戰區開展「聯合利劍-2024B」演習現場畫面。（央視新聞）

解放軍東部戰區開展「聯合利劍-2024B」演習現場畫面。（央視新聞）