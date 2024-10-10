李強抵達萬象　出席東亞合作領導人系列會議並訪問老撾

應東盟輪值主席國老撾總理宋賽（Sonexay Siphandone）邀請，國務院總理李強10月9日乘坐包機離開北京，於晚上抵達萬象瓦岱機場，出席東亞合作領導人系列會議，並對老撾進行正式訪問。



圖為2024年10月9日，國務院總理李強抵達萬象瓦岱機場，出席東亞合作領導人系列會議，並對老撾進行正式訪問。 （X@SpoxCHN_LinJian圖片）

李強表示，老撾作為東盟輪值主席國積極發揮引領作用，推動東盟共同體建設和東亞合作取得新進展、新成果。中方堅定支持東盟共同體建設、在區域合作中的中心地位，並支持東盟在國際事務發揮更大作用。中方願就區域合作重大議題，同各方深入交換意見，共同推動本地區繼續成為全球發展的重要引擎。

他又稱，近年來，中老全面戰略合作不斷走深走實，兩國關係進入構建命運共同體新時代。當前中國正進一步全面深化改革，朝著全面建成社會主義現代化強國的第二個百年奮鬥目標邁進。老撾正踏上革新開放新征程，中方願同老方一道，進一步對接發展戰略，加強團結協作，推動中老命運共同體建設取得更多實質進展。