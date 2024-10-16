紐時：中國女子簽署聲明呼籲抑制仇日情緒　卻遭警方傳喚

9月18日，位於深圳市南山區的國際學校「深圳日本人學校」一名10歲學生在上學途中遇襲受傷，警方拘捕一名44歲男疑犯。該名學生其後傷重不治。事件令輿論出現反思仇恨教育的情況，然而據美國《紐約時報》報道，日前有中國女子簽署聲明，期望抑制仇日情緒，卻遭警方傳喚。報道又稱，許多中國人對深圳男童身亡一事感到悲傷，卻難以表達，這是因為在中國，仇恨日本人已經成為「政治正確」。



據報道，男童去世一周後，有年輕人發起紀念活動，並有200多人共同簽署聲明，其中一份寫道：「作為中國公民，我們不希望在仇恨的土地上成長。」儘管可能引來審查員和民族主義者的猛烈抨擊，但他們仍以本名簽署聲明，並上載到社交媒體上。

然而，一名有份簽署聲明的24歲女子，究後遭兩名國安幹警傳喚，並審問了兩個小時。警方稱有關聲明是反華勢力蓄意組織的行為，意圖挑起事端，破壞中國社會的穩定。該女子向《紐約時報》表示，警方只關心這份聲明的組織者，以及為什麼會有人簽署，對逝去的生命毫無尊重。

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事發後，市民陸續來到深圳日本人學校獻花悼念，不少鮮花都附上獻花者留下的話語。（蔡苡柔攝）

不少群眾聚在一起討論事件。（蔡苡柔攝）

另一方面，兩名北京的法學教授在社交媒體上寫道：「有朋友說，別寫，別發聲——因為會被罵。那孩子都死了——再不發聲，我們都是共謀。噤聲、沉默和迴避都是對暴力的放縱，都是對逝者的漠視。」但該文章在發布不久就遭刪除。

報道稱，許多中國人都對事件感到憤怒和悲傷，認為死者是反日情緒的受害者。有民眾表示，這時候即便是公開表達悲痛，也會被視為異議，因為在中國，仇恨日本人已經成為一種政治正確。一名在歐洲生活多年的中國女子提到，她不敢和父親談論日本男童的死亡，因為害怕聽到父親說「活該」，「但如果民族主義情緒繼續被煽動，這好像幾乎是不可避免的」。

今年6月，江蘇蘇州也發生了日籍母子遭刺傷案，一名試圖阻止的中國女子不幸身亡。當時，中國社交媒體上也充斥「他們活該」、「幹得好！」等言論，甚至有人稱那名中國女死者為「叛徒」。

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廣西南寧一個廣場上有人舉辦「踩日本國旗送五星旗」的活動。（影片截圖）

現場有不少人響應，當中更加包括青少年甚至小孩。（影片截圖）

報道指出，反日內容充斥在中國的各種媒體，曾有一位前日本大使要求中國當局刪除網上帶有錯誤訊息的影片，該影片將中國的日本人學校描述為未來間諜的訓練基地，或展示了普通中國人毆打日本人的虛構戲劇。不過日方的要求沒換來任何效果。

儘管短片平台快手在深圳男童事件後已對90個發布有害訊息、煽動中日對立的帳號進行處罰，但另一間短片平台的前員工向《紐約時報》指出，反日內容非常受歡迎，因為它能吸引流量，且通常不會受到政府審查。