德國頻發中國女性強姦案　中領館：案犯疑中國籍，警惕租房騙局

德國近期發生多宗針對中國女子的強姦案。10月21日，中國駐法蘭克福總領事館通報稱，該案犯疑似中國籍，冒充女性以租房、預約民宿的名義前往受害者住所實施性侵。



通報稱，根據目前德國警方公布的案情，該案犯疑似中國籍，慣用作案手法是冒充女性身份，通過微信、小紅書等平台的招租廣告，以租房、預約民宿的名義前往受害者招租的住所，在見面後實施性侵害。

在接獲相關案情後，中國駐法蘭克福總領事館第一時間與領區警方取得聯繫，並展開協同配合，促其迅速破案，切實保障在德中國公民的人身安全。

德國警方2024年9月發布的中文版公告，提醒中國女子提防連環強姦犯（網站截圖）

德國警方2024年9月發布的英文版公告，提醒中國女子提防連環強姦犯（網站截圖）

目前，領區黑森州警方已用德文、中文和英文發出警情通告，開通中文熱線電話，正聯合檢察機關調查有關案情。中方相關部門正就此案與德國主管部門保持溝通協作，全力維護中國公民合法權益。

中國駐法蘭克福總領事館提醒，身在德國的中國女公民在接待看房或購房者時務必提高警惕，不要單獨接待訪客，時刻保持通信暢通，必要時可撥打中國駐德國各地的總領事館電話求助，並呼籲若有關於案犯或受害者的線索，請及時向當地警方或駐德使領館提供。