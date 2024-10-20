意大利華人酒吧被盜　叔侄持鉸剪反擊刺死外籍竊賊　被控故意謀殺

意大利當地時間10月17日淩晨，米蘭發生一起華人用鉸剪刺死竊賊的案件，涉事2名華人被控故意謀殺罪，目前出獄後被監視居住，案件仍在偵辦中。見過被害竊賊的當地華人表示，案發附近為華人聚集居住區，竊賊身上的紋身辨識度高。



據《南方都市報》報道，當地時間17日淩晨4時左右，兩名意大利籍竊賊在米蘭南郊的一條街道上，試圖用工具頂開一家名為Bar Paninoteca的酒吧大門。CCTV影片中，其中一名竊賊站在旁邊望風，另一人則一直蹲著嘗試撬開大門，在成功後他匍匐著鉆進去。意大利媒體報道稱，2人計劃偷走一些「刮刮卡」。

10月17日凌晨CCTV畫面顯示，一名竊賊正試圖撬開大門，另一人則在放風。（南方都市）

動靜引起華人店家叔侄倆人的注意。31歲的侄子手持剪刀來到店門口，據後續CCTV顯示，他嘗試將已經鉆進門縫的小偷拉出來，另一名望風竊賊則用摩托車頭盔進行攻擊。兩名竊賊隨後試圖攜帶刮刮卡逃竄，但被兩華人店家攻擊。

南都引述意大利媒體報道稱，其中一名竊賊Eros Di Ronza被追上後，被華人店家用剪刀刺入20余次，不治身亡，其同夥則逃走於17日下午被警方抓獲。

涉案的兩名華人店家亦遭警方帶走。10月20日，案件代理律師之一Eugenio Rogliani表示，已確認涉案的Liu Chongbin和Zhou Shou二人為中國籍，被控故意謀殺罪。「但案件仍在辦理中，我們還沒有獲得能夠為兩人辯護的全部信息」，律師稱，目前兩名華人店家獲准出獄，被執行監視居住。

還有意大利媒體報道稱，31歲的侄子在案發後第一時間呼叫救護車，在警察到達時仍然情緒緊張，不斷重複：「是我，是我」。被害的意大利籍竊賊Eros Di Ronza有多項前科，涉吸毒問題，曾因盜竊、搶劫未遂等罪行被捕，10月初，他還因持有武器而受到調查。

10月18日，一名曾經過案發地的華人留學生介紹，案發地附近街道治安好，有大量華人及留學生居住，「但暑假之後，像那名被害竊賊一樣身上有很多紋身的人突然變多了，都開始在附近徘徊。我也見過被害者，他的紋身辨識度很高」。

附近許多華人及意大利籍居民在接受採訪時表示，兩名華人店家平時風評很好，「都很勤奮、穩重，是不招惹麻煩的老實人」。