奢侈品寒冬？CHANEL傳中國大裁員　有部門裁50%兼暫停招聘

法國奢侈品牌香奈兒（CHANEL）今年5月才透露計畫於大陸擴展門市，最新卻傳出，公司擬調整近年在中國市場高速擴張的腳步，展開一波大裁員並暫停招聘，以修正精品市場急速衰退。



內媒21日報道，香奈兒本次裁員涉及行政、管理人員和部分前線員工，有些部門傳出裁員幅度達50％，同時將當地招聘工作全數暫停。不過，香奈兒中國相關負責人對此回應，目前內部並無收到相關資訊，集團與上市公司不同，香奈兒一直都處於較穩定的狀態。



Chanel廣東道店。（香港01記者攝）

報道稱，CHANEL財務長Philippe Blondiaux年內公布2023年業績時表示，香奈兒目前在大陸門市僅18家，遠不及同業40到50家的規模，且低於另一奢侈品巨頭愛馬仕（HERMES），因此計畫擴張門市。但大陸市場在其第二、三季業績公布期間加速衰退，可能成為香奈兒策略轉彎的原因之一。

消息指出，儘管香奈兒將暫時擱置擴張門市計畫，但本季杭州與香港的時裝秀不會受到影響。香奈兒執行長Leena Nair在5月曾指出，大陸市場需求低迷，但仍相信當地巨大潛力，且認為大陸年輕消費者越來越重視奢侈品的保值屬性。

統計局數據顯示，9月社會消費品零售總額年增3.2％，增速比8月加快1.1個百分點。統計局副局長盛來運表示，政策效果對投資、消費、產業發展都產生積極效應，預計第四季政策有很大空間，經濟增長會進一步增強。