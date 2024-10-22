西安男捂死87歲母　憂其生還無照料膠帶再封口鼻　自殺未遂判10年

近日，陝西省高級人民法院公開一宗殺母刑案裁定書。案件中，一名安姓男子在外出陪母親散步時，抑鬱症發作，將患有認知障礙（老年癡呆）的87歲母親在車內捂死，後又擔心母親生還無人照料，再用透明膠帶封住母親口鼻。事後，安某自己也在車內服藥割腕自殺，妻子隔日報警後被救回。

法院二審判決安某故意殺人，惟案發時抑鬱症發作，且社會危害性較小，安某亦主動供述案情，被害人家屬亦建議從寬處罰，因此從輕處罰判10年刑期。



陝西省高級人民法院公布一宗弒母案。（視覺中國）

裁定書顯示，2023年5月12日下午18時許，安某駕車看望母親，因母親情緒不穩定，便駕車載母親外出散心，於19時返回小區。安某並未與母親回到家中，而是將車停在車位後，2人在車上休息。安母睡醒後情緒激動，在車內大聲喊叫並拿木枕頭亂砸，安某為阻止其母大喊，用手長時間捂壓其母口鼻和頸部，致其死亡。

作案後安某決定自殺，但又恐其母生還後無人照顧，遂用透明膠帶封住母親口鼻，並返回家中留下遺書，取出其母遺像，取來被子、食物放在車上，後在車內服用安眠藥後割腕自殺。次日7時許，安某妻子發現遺書後報警，民警在車內發現安某並將其送往醫院搶救。

經鑒定，安某母親劉某系扼壓頸部及捂壓口鼻引起機械性窒息死亡；安某患心境障礙，抑郁發作，作案時正處於疾病的發病期，辨認能力存在，但控制能力有所削弱，有限定（部份）責任能力。

陝西省高級人民法院公布一宗弒母案，判處被告10年有期徒刑。（視覺中國）

法院一審以安某犯故意殺人罪，判處有期徒刑十年。安某提起上訴，認為沒有殺人的「故意」。

陜西高院二審認為，主觀上有追求被害人死亡的主觀故意，其所留遺書亦能夠印證其供述，安某的行為符合故意殺人罪的構成要件，原判以故意殺人罪定罪處罰並無不當。案發前安某已患有心境障礙，抑郁發作，作案時處於疾病發病期，控制能力有所削弱，屬限定刑事責任能力人，安某應承擔刑事責任；與其他一般的故意殺人案件相比，本案的社會危害性較小，安某到案後亦能供述主要犯罪事實，被害人親屬亦建議對安某從寬處罰，原判據此已對安某從輕判處。裁定駁回上訴，維持原判。