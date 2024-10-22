當孩子當犯人？雲南中學要求進校學生排隊搜身惹議　校方回應

周日（20日），網民爆料指出，雲南昭通正道高級中學竟要求進校的學生排隊接受搜身，引發熱議，有輿論質疑舉動「對孩子身心傷害極大」。周一（21日），校方回應稱，是為學生安全著想，搜查違禁品、管制刀具、煙、預製菜等。



網傳影像顯示，學生排隊進入學校，門口有保安搜身並檢查包裹，不少網民質疑該措施把孩子當疑犯，會對孩子造成陰影。不過也有不少網民認為做法可以理解，認為此舉可能是檢查學生是否帶香煙等違禁品，「這種做法是對，要不然學生會帶煙進去吃」。

網民質疑該措施「對孩子身心傷害極大」。（瀟湘晨報）

也有不少網民認為做法可以理解。（瀟湘晨報）

周一，昭通正道高級中學工作人員回應媒體查詢時表示，此舉是為了搜查違禁品、管制刀具、煙、預製菜等，保護學生安全。

他解釋：「對返校生搜查違禁品，為了他們的安全著想。食品安全這塊也有原因，有些學生會帶預製菜，因為我們這邊天氣比較熱不好保存，包括在學校門口買的奶茶什麽的，也不允許帶。」