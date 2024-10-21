A股｜90後新股民銀行借30萬炒股慘蝕7萬離場：以後不會再碰股票

近期中港股市猶如坐過山車般大上大落，不少早前急開戶入市的90後、00後新股民紛紛「交學費」。內媒《南方都市報》21日報道指，有一名30歲的股民本想靠股市緩解經濟壓力，於是借貸30萬（人民幣，下同）炒股虧損近7萬元，背上債務。



2024年10月8日，江蘇南京，股民在一家證券營業部關注股市行情。（視覺中國）

報道指，30歲的股民小蔣已經成家，平時開銷較大，同時還要還房貸，手頭一直比較緊張。今年9月底，他聽周圍人都在說，最近A股好了起來，就想通過炒股賺點錢，緩解一下經濟壓力。

小蔣前前後後從銀行借貸30萬元，在十一假期後入市。10月8日上午，用30萬元分倉買入了三隻股票。然而，當天A股高開低走，就給他上了投資「第一課」，忙活一天居然是虧損的。

10月9日的A股行情更是給了小蔣「當頭一棒」。他持倉的三隻股票兩隻跌停，另一隻虧損超8%。兩天時間虧損近5萬，約是3個月的工資。

小蔣感嘆A股波動實在是太大，只好選擇清倉，帶著近7萬元的虧損離場，虧損達20%多。

「以後應該不會再碰股票」

小蔣稱，他以後應該不會再碰股票了。在沒有任何準備的情況下，就衝進了A股市場，資金來源還是貸款，這種方式真的不可取。本來是想靠著股市緩解經濟壓力，沒想到卻背上了債務。

超四成年輕投資者只想短期獲利

《南方都市報》又發布年輕投資者資本市場認知調查問卷，截至10月14日，共有436位內地用戶參與調研。調查結果顯示，絕大部分的年輕投資者自認為是「股市小白」，或對股市僅有基礎的認識；他們獲取證券知識的渠道主要是財經自媒體、群聊和熟人討論；超四成只想短期獲利。