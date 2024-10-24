潭美｜回馬槍因雙颱藤原效應？港天文台料徘徊　日氣象廳路徑出爐

【天文台／打風／颱風／預測路徑 / 風球潭美/康芮】強烈熱帶風暴潭美（TRAMI）逐漸增強，香港天文台今日（24日）表示，將於今晚10時至明早4時之間發出一號戒備信號。

天文台指，一股達強風程度的東北季候風正影響華南沿岸地區，天文台今早錄得本港最低氣溫22度，是今年入秋以來的最低紀錄，預測星期五及周末期間風勢頗大，漸轉多雲及有幾陣驟雨，海有湧浪。

至於潭美，天文台表示，熱帶氣旋潭美會在未來兩三日橫過南海中北部並逐漸增強，移向海南島一帶。同時，東北季候風會繼續影響華南。受東北季候風及潭美的共同影響，華南沿岸風勢頗大，漸轉多雲及有幾陣驟雨。

隨後潭美的移動路徑及強度存在變數，有機會在下周初於海南島附近徘徊，甚至轉向偏東方向再次橫過南海中北部，但會逐漸減弱。日本氣象廳今早發布的最新颱風情報，顯示目前太平洋海面上除了潭美之外，又有熱帶氣旋準備生成，若成颱將會是今年第21號颱風康芮，路徑仍有待觀察，或會影響潭美路徑。



日本氣象廳10月24日上午更新熱帶氣旋潭美預測移動路徑圖，預測會在24日進入南中國海中北部，向西移向海南島方向，其後可能轉彎復向東移動。另在西北太平洋也有另一個熱帶低氣壓生成，料會移向台灣與菲律賓以東海域。（日本氣象廳圖片）

圖為截至10月24日早上11時30分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼東亞氣象機構10月24日上午發放熱帶氣旋預測移動路徑圖▼



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下周初或徘徊海南附近 隨後路徑存變數

根據天文台預測，潭美會橫過呂宋，隨後橫過南海中北部並逐漸增強，移向海南島一帶。隨後潭美的移動路徑及強度存在變數，有機會在下周初於海南島附近徘徊。天文台會視乎潭美的動向，以及本地風力變化，評估是否需要改發三號強風信號。

上午6時，潭美集結在馬尼拉以北約300公里，預料向西移動，時速約10公里，橫過呂宋。

上午10時，強烈熱帶風暴潭美集結在馬尼拉以北約300公里，預料向西移動，時速約10公里，橫過呂宋。

圖為截至10月24日凌晨2時00分，天文台對熱帶風暴潭美的預測路徑。（天文台網頁圖片）

季候風及潭美共同影響 明日起風大有驟雨

天文台表示，一股乾燥的東北季候風會在今日繼續影響華南，該區普遍晴朗，早晚顯著較涼，日夜溫差頗大。

同時，熱帶氣旋潭美會橫過呂宋，隨後橫過南海中北部並逐漸增強，移向海南島一帶。而一股東北季候風補充會在接近週末抵達華南。受東北季候風及潭美的共同影響，星期五及周未期間華南沿岸風勢頗大，漸轉多雲及有幾陣驟雨。隨後潭美的移動路徑及強度存在變數，有機會在下周初於海南島附近徘徊，而與高空擾動及潭美相關的驟雨會影響華南西部沿岸。預料另一股東北季候風補充會在下周中期影響華南。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至10月24日上午11 時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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明日仍乾燥早晚溫差較大 下周二起連日最低22度

根據天文台九天天氣預報，明日（25日）初時天晴乾燥。稍後漸轉多雲及有一兩陣驟雨。海有湧浪。相對濕度最低45%，氣溫介乎23至30度。吹北風4至5級，離岸及高地間中6級，稍後達7級。

周六（26日）及下周日（27日）均大致多雲，有幾陣驟雨，海有湧浪，氣溫介乎24至28度，及25度至29度之間。周六吹北至東北風4至5級，離岸及高地間中達7級。下周日吹東至東北風4至5級，初時離岸及高地間中6級。

下周一（28日））大致多雲，有幾陣驟雨。氣温介乎23至28度。下周二（29日)至下周三(30日)最低氣溫跌至21度，下周二最高只有26度。下周三最高氣温回升至28度。

下周四(31日)至下周六（11月2日）天晴或部分或短暫時間有陽光，最低氣温均22 度、最高則由29度、逐步跌至27度。