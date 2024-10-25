非必要勿赴陸港澳旅行　台灣陸委員會預警稱做「這舉動」或違法

繼將陸港澳旅遊警示調成橙色後，台灣陸委員會10月24日再發布政策說明影片，提醒台灣人前往中國大陸、香港和澳門的風險。



中國大陸官方發布《懲治台獨22條》後，台灣陸委會副主委兼發言人梁文傑宣布，從6月27日起赴陸港澳旅遊警示提升為「橘色」，建議台灣人避免非必要赴陸港澳旅行，此警示非強制事項，是為了提醒及保護民眾安全。

台灣大陸委員會2024年10月8日發布影片，以有獎徵答的方式列出問題，提醒台灣人前往中國大陸、香港和澳門的風險。（截圖自YouTube@iMac2tw）

該短片用有獎徵答的方式提醒台灣人，前往香港有多項行為，可能會踩到「國安法」和 23條的「地雷」，包括「身穿印有『光時』口號的上衣、帶反中文宣、在網上發文支持香港獨立和資助港府通緝人士。」

短片稱，拍攝港口或軍事相關畫面、詢問中國大陸經濟狀況、青年失業率、蒐集中國商業或社會狀況、宣揚民主自由、經常往返邊境、批評當局政策和宣揚宗教自由，都可能被指違反中國國安法。

台灣大陸委員會2024年10月8日發布影片，以有獎徵答的方式列出問題，提醒台灣人前往中國大陸、香港和澳門的風險。（截圖自YouTube@iMac2tw）

陸委會強調，若台灣人確實有需要前往陸港澳應注意人身安全，出發前先在陸委會的系統登記，以便台灣政府提供協助。