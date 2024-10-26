中國版「太空旅行船票」100萬淘寶開售　需預付5萬　2個名額賣光

民營航天公司深藍航天（24日）在電商直播間活動中，推出載人飛船（太空船，下同）船票的預售活動，太空探索邁入新的里程碑。



據了解，該商業化的太空之旅將於2027年展開，定價150萬元（人民幣，下同），直播活動期間一張100萬元，僅有2個名額。「船票」開賣後20分鐘便完售，隨後商品下架，網頁顯示「無貨」。



深藍航天出售2張2027年太空旅行的載人飛船船票。（淘寶）

「太空之旅」整趟過程約12分鐘，旅客將乘坐在一個高約4公尺、直徑3.5公尺的「載人艙」內，內部配置6扇全景舷窗，可搭載6名乘客。

這趟「太空旅程」為亞軌道旅行方案，代表火箭將駛入外太空，卻不會進入軌道，同時，旅客將穿越100公里高的卡門線（大氣層與外太空的分界線），這時，乘客將在至少5分鐘內體驗失重狀態，還能看到地球的美麗景緻，最終，飛船藉由傘降方式返回地球。

2024年9月22日，中國民營深藍航天公司研發的星雲一號火箭，在內蒙古進行首次高空垂直回收飛行試驗。（深藍航天圖片）

據了解，「太空旅行」將由深藍航天研發的「星雲-1」小型液體可回收運載火箭執行，一子級具備回收重複使用能力，應用於小型遙感、通信衛星及多星組網等發射任務。

每張飛船票150萬元，用戶需先在淘寶交付訂金5萬元，並線下蒞臨深藍航天北京研發中心簽署正式合約。合約生效後，旅客因個人原因可提前半年免費改簽1次。

深藍航天行政總裁霍亮霍亮表示，可回收、重複使用的火箭對於降低商業用途上，昂貴的發射成本至關重要，「隨著可入軌回收複用火箭技術的成熟和投入使用，幾十萬元一張船票也可能很快實現。」

深藍航天出售2張2027年太空旅行的載人飛船船票。（淘寶）

深藍航天出售2張2027年太空旅行的載人飛船船票。（淘寶）

乘客年齡18到64歲須通過體檢

若要到太空遊玩，乘客年齡需介乎18歲至60歲之間，且通過專業健康檢測標準，並在出發前參加安全培訓。

據介紹，亞軌道飛行任務採用深藍航天可回收火箭和飛船載人艙的組合形式，飛船載人艙高約4米、直徑3.5米。飛船有6扇全景舷窗，單次飛行可搭乘6名乘客或不小於1噸的實驗載荷。亞軌道旅行飛行過程約12分鐘，飛船艙將穿越100km高度卡門線（Kármán line），經歷不低於5分鐘失重環境，目前亞軌道飛船通過傘降方式安全着陸，平安回到地球。

霍亮介紹，未來會大幅降低火箭發射成本，「幾十萬元一張船票也可能很快實現。」（微博）

根據深藍航天的規劃，在佈局亞軌道旅遊之後，下一步還將開發外太空旅遊。（淘寶）

據此前報道，載人飛船太空旅行在英美等國家已經實現。2021年，英國維珍銀河第一次開啟商業旅客前往太空旅行，僅僅兩周後美國的藍色起源也開啟第一次商業太空旅遊。同年，馬斯克（Elon Musk）用「龍」飛船搭載4位乘客進行了3天的軌道「太空」旅行。

根據深藍航天的規劃，在佈局亞軌道旅遊之後，下一步還將開發外太空旅遊。太空是指地球大氣層以上的空間，包括地球軌道、月球軌道和太陽系內的其他行星軌道等。而外太空則是指太陽系以外的空間，包括銀河系、星系和宇宙空間。