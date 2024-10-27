湖南男子涉殺父騙保遭刑拘　投保7家超790萬賠償受益人均為自己

據「中國警察網」消息，湖南安化一名男子涉嫌殺父騙保，已被警方拘捕。據悉，男子因欠下上百萬（人民幣，下同）債務，起了殺人騙保的念頭。



湖南男子涉殺父騙保遭刑拘。（@頭條新聞）

稱父親溺亡疑點重重

據報道，事發於今年8月，一輛黑色私家車在湖南肖家灣落水。坐在副駕駛的劉某某當場溺亡，司機劉某因提前跳車，並未受到太大傷害。劉某稱自己開車與父親路過此處，因不熟悉路況將車開進了水裏，情急之下只來得及跳車自救。

辦案民警稱：「他回答得太冷靜了，不像是一個突然失去父親的人，反覆問我們這件事什麼時候能下結論，他還要處理保險等後續問題。」且落水的私家車是劉某在案發不久前購買的二手車，僅花費8000餘元。從車輛檢測報告來看，車輛並沒有問題。

湖南男子涉殺父騙保遭刑拘。（@頭條新聞）

欠下債務殺父騙保

相關保險公司的負責人表示，「一個月前，劉某為其父親在我們公司購置了一份數額較大的意外險，被保人寫的是他自己的名字。」該負責人稱，其父出事沒幾天，劉某就來公司諮詢過賠付流程。

經調查，在溺水事故發生的前一個月左右，劉某就分別在多家保險公司為其父購置了意外險，他購置的7份保險受益人填寫的都是其本人的名字。在證據面前，劉某承認了其故意製造車禍、殺人騙保的犯罪事實。

湖南男子涉殺父騙保遭刑拘。（@頭條新聞）

據悉，2020年至2024年期間，疑犯劉某因買房、買車、做生意等原因欠下100餘萬元的債務。在一次幫父親購買保險時，他發現意外保險可獲高額賠償金，於是起了殺人騙保的念頭。截至目前，警方核查出保費共計上萬元，保險賠償金高達790餘萬元。

為騙取保險金，劉某故意製造了這起意外事故，將車駛入水中，並提前跳車，導致其父親溺亡。目前，疑犯劉某因涉嫌故意殺人、保險詐騙被刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。