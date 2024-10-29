福建小區兇案釀1死1傷　疑離職保安持刀斬業主一家三口

10月27日晚22時許，福建德化縣一小區突發兇案，疑為離職保安持刀傷害業主一家三口。今日（29日），德化縣警方發布通告表示，2名傷者送醫救治後，其中1人經搶救無效死亡，另1人無生命危險。42歲男疑犯顏某某已被警方當場控制，案件正進一步偵辦中。



福建德化縣警方通報案件。

據悉，事發地為福建泉州德化縣潯中鎮百德畔山雲海小區，當地網民討論中提到，此起案件疑為小區保安和業主之間的糾紛。網絡流傳影片顯示，有警方、急救等多部門到現場處理。

《瀟湘晨報》報道，一名房產中介表示，行兇者為小區物業公司一名離職的保安，其持刀傷害的人疑為業主一家三口，但據其了解，當時有兩名傷者被送往醫院，「小孩好像沒事」。

事發後，傷者送往醫院救治，據今日警方通報，2名傷者送醫後，其中1人救治無效身亡，警方未通報死者身份。