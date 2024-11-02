每月可休1至2天　內地多省份實行「痛經假」

雲南近日發布文件明確規定，自周五（11月1日）起實行「痛經假」，引發廣泛關注。截止目前，內地已有20個省份實行「痛經假」。



據內媒報道，雲南省政府發布《雲南省女職工勞動保護特別規定》，當中明確指出，「患有重度痛經的女職工，在醫療或婦幼保健機構確診後，經期可以休假1至2天。該規定自2024年11月1日起正式執行。」

實際上，痛經假並非新鮮事物。1993年，原衛生部、全國總工會等5個部門聯合頒布的《女職工保健工作規定》中已有類似規定。其後，北京、上海、陜西、江蘇、山東、四川等20個省份也陸續出台相關政策，確保女性職工享有這一權益。

截止目前，內地已有20個省份實行「痛經假」。（視覺中國）

譬如，深圳市人社局在2022年答覆政協委員提案時明確，患有重度痛經及月經過多的女職工，經確診後可適當給予1至2天的休假；遼寧省自2021年起施行的《女職工勞動保護辦法》也有類似規定。此外，山西、河北、寧夏等省份還對從事連續站立勞動的女性提出了更細緻的休息規定。

不過，盡管多地已實行痛經假規定，但在實際操作中仍面臨諸多挑戰。中央財經大學法學院教授沈建峰指出，痛經屬於個人隱私，員工在主張休假待遇時面臨舉證困難。部分省份要求提供醫生出具的病假證明，增加了員工負擔。另外，假期待遇問題也不明確，導致員工在請假時擔心工資、社保等問題。

沈建峰建議，有關部門應明確痛經假的享受前提條件，完善相關制度，減少員工在主張休假時的舉證困難，並明確假期間的待遇問題，保障女性員工的合法權益。