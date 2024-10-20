重慶14歲女遭補習班員工性侵長達2年　懷孕始揭被拍裸照威脅

重慶14歲留守少女疑遭45歲補習班工作人員性侵長達2年，其後懷孕。本月初，已懷孕19周的她到醫院做人工流產。10月19日，長壽區公安局通報稱，45歲嫌疑人黃某已被刑拘。



《華商報大風新聞》報道，家長常先生稱，從2022年到2024年5月，女兒從12歲就遭到當地某補習班工作人員黃某的性侵。據介紹，黃某今年45歲，其家人在當地開辦補習班，「他們是個人辦的輔導班，也沒有名字，他們的輔導班沒有手續，之前聽說是有十多個學生。我女兒從一年級到六年級都在他們那裏補課」。

為了生計，常先生與妻子長年外出打工，女兒跟隨祖父母生活，老人雖然照看孩子，但因年紀大、有病，完全對女兒被性侵一事不知情。

重慶14歲留守少女疑遭45歲補習班工作人員性侵長達2年，其後懷孕。（華商報）

他介紹，在長假期間，家人發現女兒沒有來月經，於是帶她到醫院做超聲波檢查，結果發現她已懷孕19周。常先生得悉後立即趕回重慶，「你想從第一次被侵犯的時候她都回來沒跟她奶奶爺爺講，她害怕。我當天回來她很怕，她膽小，她死活都不說，被我打了才說了」。

常先生連夜到轄區派出所報警，10月5日帶女兒去醫院做人工流產。常先生稱，民警已為女兒錄口供，作為監護人的他參與了民警對女兒的問話。

常先生表示，女兒從12歲就遭到黃某的性侵，但並非發生在輔導班上，「他把孩子誘騙到他老家的老宅裏，讓她晚上住在家裏，小孩子也不懂，他用手機拍了女兒裸照進行威脅，有時候還會給孩子一點錢」。更讓常先生氣憤的是黃某結過婚，「他自己也有兩個女兒呢！」。

常先生已報案並向長壽區教委等政府部門反映，「我現在只想討一個公道」。

重慶14歲留守少女疑遭45歲補習班工作人員性侵長達2年，其後懷孕。（華商報）

10月19日，對於黃某和家人所辦輔導班是否有在重慶市長壽區教育委員會報備，工作人員表示，該培訓機構兩年前已經沒有開辦。

10月19日晚，長壽區公安局發布警情通報稱，10月4日9時許，該局接獲一名男子報警稱其女兒被人強姦，經查，次日將45歲犯罪嫌疑人黃某拘捕。目前，黃某已被依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

重慶市公安局接報回執顯示，10月4日晚，接到常先生報警，派出所民警立即出警並開展偵查工作。經詢問受害少女，她表示在2022年小學畢業前，在當地某補習機構補習。在2022年至2024年期間，其與該補習機構工作人員黃某多次發生性關係。第一次性關係發生約為2022年上半年，最後一次發生性關係為2024年5月。

常先生透露，女兒現時心情不穩定，學習很差，他準備為女兒轉學，「再過段時間把這個事情盡快了結，我就把孩子轉學到其他地方，在當地已經待不下去，發生這個事情，小孩子還能在這裏讀書嗎？」。