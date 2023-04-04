新一代隱形戰機殲-35行將不遠　空軍或再添大將變「四劍客」

近期，海軍的多條宣傳片中均顯示了新一代隱身艦載戰鬥機殲-35的身影。軍方尚未明確殲-35何時服役，但相信距離公開亮相的時間不遠。



除了海軍，空軍部隊同樣在各種採訪中透露關於空軍新型殲擊機的信息。南部戰區某殲擊航空兵旅的飛行員及參謀長，日前受訪時均提到空軍還有更新的主戰裝備，並將過去空軍宣傳中經常提的新銳殲擊機「三劍客」，變成「四劍客」。

「四劍客」意味着解放軍殲擊航空兵部隊繼殲-20、殲-16與殲-10C後，又要迎來一型嶄新的殲擊機——殲-35的陸基版本。

殲-35陸基版本是310工程的自用型號。值得一提的是，310/350工程在研製時本就考慮了空軍中輕型機要換代的需求，空軍還有迫切的老裝備換裝的需要，現在正好到了準備列裝的時間點上。

殲-35 原型機。（Twitter@Nickatgreat1220）

空軍「三劍客」升級成「四劍客」的需求，是包括了性能與數量雙方面的。從性能而言，殲-20與殲-16兩型先進戰機的搭配，完美解決了空軍殲擊機航空兵當中重型機部隊的需求，完成包括遠程前出截擊，空中走廊開闢，防空壓制與突擊機群護航在內的各種重型機部隊的任務。

然而，承擔應急起飛攔截，前線空域巡邏與打擊，重要空域反覆奪取制空權等任務的中輕型機部隊，則依然缺乏一款隱身殲擊機。

這款隱身殲擊機要有與掛載3個副油箱時的殲-10一致乃至更遠的空戰任務剖面，要有不差於殲-10的空戰掛載能力與多用途能力，要有正常任務重量下大於1的推重比，才能接班中輕型機部隊的舊飛機，以更高效率、更高能力執行任務。

殲-35的岸基版本無疑完美符合空軍的需求，甚至可說殲-35就是為了滿足空軍殲-10的換代機所需的性能指標。

推薦閱讀：海軍招飛宣傳片現新型艦載戰機？ 軍事專家：外觀明顯是殲-35

論空戰任務，今年折疊彈翼版的霹靂-15就要量產，也就有了內掛6發霹靂-15的能力，配合新的氮化鎵有源相控陣雷達，中距攔射能力遠非殲-10能比。

論推重比，即使渦扇-19尚且沒有完成試飛定型，目前在用的渦扇-21也有雙發18噸以上的推力，配合新一代一體成型增材製造工藝的機身，遠遠超出空軍對中輕型機的推重比要求，在換裝渦扇-19後更是很難在五代機內找到推重比上的對手。

論航程，靠一體成型機身帶來的更大的內部可用容積，以及氣動優化上優秀的增升減阻設計，純內油空戰任務下1250公里的剖面半徑只是起步線，實際可以向上再浮動個8-10%。

作為中輕型機部隊的換代機，殲-35實際上已有充足的執行縱深任務的能力，同時在勤務性能上的表現還比上一代全部飛機，以及本代的重型機更優秀。

殲-35 原型機。（Twitter@Nickatgreat1220）

另一方面，空軍的換裝任務依然很重，需要新的飛機來填補巨大的換裝與擴編需求空缺。

今年初，央視曾透露空軍要爭取換走全部的殲-7，讓二代機部隊的戰力升級，但要一比一替換殲-7，還有很大的差額需要填補，且2年後殲-11、蘇-30、早期殲-10A等飛機將陸續退役。同時，空軍還嘗試擴編戰術兵團規模，在總戰術兵團數量不變的情況下，原本三個旅的裝備現時只夠兩個旅使用。

在老裝備換裝的同時還要擴編，新飛機生產的壓力就更大。就目前情況而言，數百架老飛機換裝的需要，疊加數百架擴編產生的空缺，戰鬥機生產力確實不夠。

因此，殲-35岸基版本成為了極佳的補充。全新的生產工藝除了帶來飛行性能上的提升外，也提升了生產性能。製造效率更高，產能更大更充足，軍方換裝和擴編速度就能更快。