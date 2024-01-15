陸失業青年回鄉過年竟治好了焦慮　月薪300做全職兒子：我很享受

離過年還有一個月，社交網絡上，不少因失業提前回家的年輕人，已經悄悄曬出了自己的返鄉生活。



一条找到了三位這樣的年輕人，有人自稱是以「大齡單身失業女性」的身份回家的，卻被村裏的八卦組，治好了失業的焦慮；有人回家，順便幫父母賣橙，橙子沒賣出多少，自己倒因逃離職場長胖了十幾斤；還有人乾脆放下回大城市闖蕩的執念，每月領300元（人民幣，下同）零用錢，安心在家當起了「全職兒子」。

以下是他們的自述：

+ 11

編輯：張惠蘭（一条） 責編：倪楚嬌（一条）

01 「村裡八卦組治好了我的失業焦慮」

安然 29歲 江蘇啟東人 回家2個月

去年11月初，丟了工作後，我是以一個很loser的大齡、單身、失業女性的心態回家的。「工作不行」，和「我很差勁」，在我這裏就是一個等式。我家是個二層小樓，前面有個很大的院子，周圍鄰居就是自己的叔叔、伯伯，還有七大姑八大姨家的親戚。每天早上起來，我就穿着睡衣，在院裏找個陽光不刺眼的地方，坐着刷手機。作為村裏第一個回家過年的年輕人，親戚長輩看到你，肯定會上門來聊一聊。

他們問，你怎麼現在就回來了？我說我沒工作了。他們就開始安慰我，現在環境不好，沒工作很正常。但很快，他們就把關注點轉移到我沒有對象上面來，我就要跟他們掰扯，自己為什麼沒有對象，而不是為什麼沒有工作，真的是心酸又好笑。我解釋說工作忙，而且人生的意義不一定要在對象上面，但他們就跟你說，不，人生的意義一定是結婚和生孩子。其實在我的信條裏，我一直沒覺得沒對象是一件值得難過的事情。這些伯伯、大娘對我的影響是，突然讓我發現，人生不只有工作，失業了肯定痛苦，但後果也沒有那麼嚴重。

失業之前，我的最後一份工作是在一家甲方公司做電商運營。由於老闆剛剛接觸網路業務，對我們的期待很高，工作壓力很大。拿到另一家公司的口頭offer後，我就和這邊提了離職。沒想到，就在我離職交接期間，下家公司卻突然關閉了崗位。在公司的最後兩周，我手頭也沒有工作，每天上網，外面的聲音都在跟你說，今年經濟很不好，大廠裁員，失業很可怕。其實我當時投簡歷也能收到HR的回覆，但我已經沒有面試的力氣了。為了不讓自己繼續困在這種情緒裏，離職第二天，我就坐上了回老家的高鐵，給自己的理由就是回家過年。

在被村裏這些親戚長輩八卦的同時，我也會反過來了解他們的生活。在農村，父母那一輩的很多人，其實也沒有什麼正經的工作，忙的時候把地裏的稻子割一割，閒了就去做臨時工，這段時間沒什麼活，他們就打打麻將。到了晚上，大家散散步，跳跳廣場舞，在城市裏，那個點我可能還在格子間裏吃外賣。他們給我的感覺就是，有錢就有錢地活着，沒錢就沒錢地活着，如果沒有工作就不存在失業。我的思路瞬間打開了，差不多一周就走出了失業的低谷。

回來待了這麼久，老家對我的意義也變化了。以前在南京有工作的時候，我總覺得老家只是我衣錦還鄉後的一個點綴而已。你看我有工作，能掙到錢，還能買得起自己的房子，可以說前途一片光明。我那時的規劃是，實現財富自由後，在鎮上或小縣城裏買個房子，種花種草。但現在，如果不用還南京每月4000多的房貸，我是真的考慮過在老家找工作。以前過年回來，我就待個五六天，還不愛出門，這一次有機會到處看看，才發現我們縣城也發展得這麼好：瑞幸咖啡和肯德基也開到了這兒，很多工廠也提供電商和外貿相關的工作。這些都讓我發現，回老家是一個我可以達到的兜底的選擇。

我現在的計劃是，先安心過完這個年，當然這期間我也會繼續投簡歷。我的首要目標是年後把工作確定下來，哪怕去搖奶茶也行，保證自己有個現金流。第二個更重要的目標是，讓自己有個可以安身立命的本事，比如我現在在備考投資顧問的證，也計劃着以後做個抖音小店。因為工作都是會失業的，我最大的擔心是即使找到工作了，也不能保證一兩年後還有工作。

心態放平之後，我的狀態甚至比失業前更穩定了。以前我的口頭禪是「煩死了」，「討厭死了」，經常和朋友吐槽公司，現在他們就覺得跟我聊天很平靜。我會大方承認自己失業在家，那些同樣失業的朋友，或者擔心失業的朋友，也都願意跟我聊，請教我在副業上的想法。雖然大部分時間是快樂的、平和的、有規劃的，但我有時也迷茫、焦慮。以前過年回來，我還是有點小小的虛榮的，但今年我是失業大齡未婚女青年的身份。想到很快村裏同齡的「成功人士」要開着豪車或者帶着孩子回來了，我有時也後悔，是不是有了家庭會好一點，是不是工作上再忍一忍會好一點。到時我應該會盡量回避社交場合吧。

同場加映：90後在非洲儲下人生第1桶金 人工高福利好0消費 返工偷懶是常識（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 23

02 「往年是爸媽盼我們回去，今年是我盼哥嫂回來」

喬小妹 26歲 重慶奉節人 回家2個月

去年11月中旬辭職回老家後，我嘗試了許多「第一次」，第一次拍短視頻帶貨，第一次和爸媽一起燻臘肉，第一次在兩個月內長胖了10多斤。我老家是重慶奉節的。2017年大專畢業後，我先幹了兩年房地產銷售，後來一邊進修本科，一邊轉去做了醫藥代表。其實前幾年醫藥行業還是不錯的，但這兩年市場越來越卷，我們的日子也越來越難過。以前我每個月收入有一萬多，但今年慢慢降到了六七千，公司各方面的福利待遇也都在往下降，夏天還優化掉了十幾個銷售。

我是去年10月有了離職的念頭，當時工作壓力太大了。雖然市場不好，但公司的銷售指標是在年前就定好的，領導還是會給我們施壓。我想給自己放個假，加上今年家裏的橙子豐收，想着自己或許能嘗試做下網路，就辭職回了家。我已經十多年沒在家裏長時間生活過了，剛回來還不太適應。我們家在農村，山多路陡，離縣城雖然就幾公里，但水泥路沒有修通，得走半個多小時的山路才有公交車坐，而且班次還不多。所以我回來那麼久，一次也沒去過縣城。

我們村也有100來戶人家，但這個時間村裏的年輕人基本都在外面打工，留下的大多是爺爺奶奶輩的老人。後來實在無聊了，我就養了一隻狗作伴。我每天下午還會和長輩們打兩三個小時的牌，消磨時間。除了生活的無聊和不便，另一大困擾是鄰居親戚們的八卦。他們通常表現得很關心，問你怎麼回來了，回來待多久，但背地裏會議論你，我爺爺奶奶就聽過別人說，「聽說喬家那個妹子回來賣廣告（注：推銷橙子）了」，有點奚落的意思吧。我當下肯定會不爽，倒也不會太在意，因為做銷售這些話聽得太多了。

大概過了半個月，家裏的臍橙開始收成，我也忙起來了，心才慢慢靜下來。我們家從我爺爺這輩就開始種橙子了，今年的收成比往年都好，應該有100多噸。往年我們都會在微信朋友圈裏推銷，一般能賣個三四成，沒賣完的就等年後果商來收，但價格就很便宜。比如線下賣給果商是2塊，我在線上就可以賣到5塊。但今年的行情不是很理想。往年那些在我朋友圈下單送人的，今年幾乎都是買一點自己吃，企業的訂單也少了很多。我也問了很多隔壁村種橙子的朋友，那些去年一天賣個幾千斤的，今年也就幾百斤幾百斤的摘。說白了，就是大家掙得沒以前多，都不願花錢了吧。

除了朋友圈，回家以後，我也嘗試拍短視頻推廣，也吸引了一些散單和代理的合作，但佔比不是很大，每天就幾單，加起來不到100斤，銷量的大頭還是來自朋友圈。據說現在抖音做得好的，前期基本是拿錢砸出來的。我沒有那麼高的預算，之後應該會試試直播帶貨。雖然橙子賣得不如預期，但這種壓力跟在外面上班還是沒法比。剛開始幹銷售的時候，我曾經因為業績不好，在100多人的大會現場被領導點名，當時真的恨不得找個地縫鑽下去。哪怕後來工作上手了，你也要時刻想着怎麼把銷量達成，每天就被一種莫名的焦慮感包裹着。

在家裏就不一樣了，即使做得不好，也沒有人會說你，做得好，那就是錦上添花。每天晚上，一家人忙碌完了一起吃飯，互相開開玩笑，還挺温馨的。我15歲就離家去外面讀書了，因為我爸爸媽媽不太愛表達，這種來自家的温暖，之前我其實感受得比較少。也因為飲食規律，壓力小，從不長肉的我，離職後才兩個月，體重就漲了10多斤。

前幾天，我還和我爸媽一起燻了臘肉，算是為過年準備的年貨。我小時候總看他們做，今年終於自己上手了。我們先到樹林裏砍柏樹枝，回來闢一片空地，把肉架起來，再把柏樹枝點着，埋上鹽，用煙燻。柏樹燒了之後有一股香，煙能把這股香浸在肉裏面。燻臘肉的時候，村裏的叔叔阿姨會坐過來，大家一起吹牛，差不多一坐一下午，還蠻有蠻樂趣的。你自己把臘肉做出來，也會很有成就感。要說今年過年的心態和往年有什麼不一樣，往年都是我爸爸媽媽憧憬我們回去，現在就是我盼着我哥哥嫂嫂他們回來吧，以主人的身份招待他們。至於年後的打算，如果網路沒做起來，我可能還是會回去做醫藥代表，現在大環境不好，工資低這個事兒，該接受也得接受。

同場加映：無痛慳錢｜90後憑物盡其用5年儲50萬 孤寒到了極致就是門學問（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 28

03 「回家全職孝敬孝敬父母，我放下了出外闖蕩的執念」

奉小寧 30歲 遼寧瀋陽人 回家1年零7個月

2022年5月回瀋陽老家之前，我在杭州過了人生最淒涼的一個年。當時我已經辭去了廣告運營的工作，大半年裏，靠在出租屋裏倒賣二手奢侈品維持生計。由於對人生出路的迷茫，我長期失眠、反酸，頭髮白了一半，胖了十幾斤，幾乎不與人社交，每天過着行屍走肉一般的生活。除夕那天，出租屋的空調正好壞了，我去家附近的麥當勞解決了年夜飯。但這種狼狽我沒法和父母說，電話裏，我告訴他們，麥當勞很好吃，還買了很多東西，準備一會兒回去早點睡覺。沒回去過春節，是因為我覺得自己一定要混出個人樣，要在大城市買房子。

2017年，我離開老家隻身來北京找工作，進了一家網路大廠。我不管做什麼事都是全力以赴，每天晚上做PPT到兩三點，第二天再早早爬起來坐地鐵橫跨北京，給客戶宣講。但當時北京房價漲得太厲害了，哪怕才一年我工資就翻了一倍多，還是趕不上飆升的房價，就辭職去了杭州。來了杭州後，我拒絕了另一家大廠的offer，選了一份工資穩定且更輕鬆的工作，為的是能有時間搞點副業，早點實現買房夢想。但還不到一年，我因為不懂人情世故，和公司領導關係處不好，倒賣二手奢侈品的副業也沒有想象中順利。想到自己還是無法在杭州買房，我再度辭掉了工作。

其實我對買房的執念源於父母的期待。我是家裏的獨子，父母是普通的工薪階層。我母親曾經說過，如果我在杭州買房結婚，他們就搬過來租房子陪我。但我不願意他們租房，心裏的目標一直是買房，甚至是兩套房子。熬過了那個悲慘春節後的某一天，我一個人在出租屋裏，我媽給我發了一段語音，說的其他話我已經忘了，只有一句記得特別清楚，「人生就這麼幾十年，好好活着」。當時聽了，我眼淚一下就下來了。很多時候解鈴還需繫鈴人，我買房的壓力其實來自她，所以她說的那個話讓我一下就釋懷了，當下就決定回家。

但回瀋陽之後，我也不是馬上就恢復了正常生活。當時我拖着一副臃腫的軀體，從陰雨綿綿的杭州回到家，用我媽的話說，「感覺不成人樣了」。有差不多一年，既為了療傷，也因為疫情，我待在家什麼事也沒幹，每天就打打遊戲，喝點小酒。去年年中，我才重新開始找工作，最後在瀋陽本地一家網路公司撿起了老本行，廣告運營。但我很快發現，我在大城市的工作經歷並沒有給這份工作加分，反而讓同事都防着我，覺得我不會久待，或者要求很高，哪怕我已經主動示好，他們也不願跟我好好合作。這也讓我對網路工作更加祛魅。以前我在大廠上班，每個月都是幾十萬幾十萬地往外花錢，但其實沒什麼實感，精神壓力也大，畢竟這是老闆的錢。而且，很多身處其中的人，其實不懂自己為什麼要做這個，可能就衝着這個行業的高薪資。

慢慢地，我發現自己反而能從摘菜、拔豆角這些家務事裏得到快樂。在那家公司做了一兩個月，我便辭職在家，開始全職孝敬父母。300元零用錢這個事兒，其實是我自己發現的。回家之後，我有時會給家裏買點菜，或者網購點東西，完了我父母就會給我轉錢，說家裏的開銷他們承擔。但我發現他們總會多轉，實際上就是給我零用錢，可能怕直接給會傷我自尊吧。包括做家務也是。剛開始他們會覺得，你一個大小夥子怎麼能做這種事？我要是摘個菜燉個湯什麼的，我媽就想搶過去。現在，他們已經習慣了，有時吃到我做的南方菜，他們還會說，「這個菜好吃，過年可以做。」

其實在家照顧父母，我很享受，也覺得是自己的責任。我出去的這麼多年裏，父母在家其實承受了很多孤獨。一直以來，我父母也給我了很多自由。包括我沒工作在家這個事兒，他們也沒多說什麼，就覺得，只要一家人在一起，其他的都好說。比如去年過年前，正是疫情最嚴重的時候。當時是我媽最先陽的，症狀特別嚴重，一直卧牀。因為小區封控，家裏也沒有藥，晚上我就偷偷翻圍欄出去找了個小藥店。我媽還說，如果兒子不在身邊，這個事兒就乾脆不敢想。今年我們終於可以過一個正常的年了。目前也沒啥特別的計劃，以前都是老爸老媽他們兩個忙活飯菜，今年我也打算給親戚們露一手。

【本文獲「一條」授權刊出，歡迎關注：https://www.facebook.com/yitiaotv】