受｢摩羯｣影響　天舟八號將於11月中旬擇機發射　｢乘客｣包括月壤磚

中國載人航天工程辦公室周二（11月5日）通報，受超強颱風「摩羯」影響，空間站應用與發展階段飛行任務總指揮部對天舟八號任務計劃進行適當調整，天舟八號將於11月中旬擇機發射。據此，中國載人航天工程辦公室對天舟八號飛行任務標識進行適應性修改。



舊版天舟八號任務標識。（網上圖片）

新版天舟八號任務標識。（網上圖片）

天舟八號原定早於神舟十九號載人飛船發射，但今年9月6日，超強颱風「摩羯」登陸海南，對文昌發射場有關廠房設備、建設現場和生活設施造成一定程度的破壞，儘管發射場和各試驗隊做了應對颱風的充分準備，保證了人員和飛行產品的安全，但根據實際情況，總指揮部決策對天舟八號務計劃進行適當調整，並定於11月中旬擇機發射。

與此前發布的舊版天舟八號任務標識相比，新版任務標識中，與太空站通過徑向端口（橫向）組合的神舟十八號，被與太空站通過前向端口（縱向）組合的神舟十九號替換。

據介紹，天舟八號飛行任務標識中，標識將數字「8」與天舟飛船尾焰相結合，線條簡約突出主題。以中國藍作為標識的主色調，不同藍色凸顯宇宙空間的廣闊與神秘，輔以明亮色彩展示航天事業活力無限。

海南文昌商業航天發射塔和其他主要設備經受住颱風「摩羯」侵襲。（央視影片截圖）

「月壤磚」或可在未來作為月球蓋樓的建築材料。（央視新聞）

而天舟八號貨的首批「乘客」此前已經公布，它們就是月壤磚樣品，將會被送到太空站開展暴露試驗。據此前報道，月壤磚樣品是由中國科學家模擬月壤成份燒製出的，呈榫卯結構，暴露試驗是為了驗證其力學性能、熱學性能，以及能否經受得住宇宙輻射等三大性能。

此外，文昌發射場主要執行載人航天工程空間站貨運飛船發射任務，後續還將承擔載人登月飛船、着陸器等發射任務。