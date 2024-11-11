河南中學學生會4幹事被爆索賄　沒收同學手機後索300元即歸還

河南信陽市實驗高級中學多名學生會幹部被爆受賄，引發關注。校方稱情況屬實，對涉事的4名學生會幹部已清退出學生會。



河南信陽市實驗高級中學。（百度）

內媒《新京報》報道，有該校學生表示，有學生會幹部以查違紀的名義查到學生玩手機，「這個時候你不給他交錢，他就給你處分，給你申報老師」。

該校學生更表示，學生會幹部向學生收取賄賂的事情已經存在好幾年，更涉及學生會主席。

貴州廣播電視台報道，據知情人透露，學生會幹部在沒收學生手機後，私下向學生收取每台300元人民幣的費用以歸還手機，並不上報給老師。

校方11日發通報稱：近日，網傳我校有學生會幹部在日常學生管理中索取錢財問題。學校高度重視，立即調查。經初步調查，情況屬實。目前，對涉事的4名學生會幹部已清退出學生會，並將根據公安機關的調查結果進一步處置。對於我校在學生管理過程中存在的問題，我們認真反思、舉一反三、立即整改，堅決杜絕此類事件再次發生。

網民熱議：

「大人這麼做孩子就這麼學。」

「高中生就學會用手裡的權力掙錢了，真厲害，誠實善良正直的人能當上學生會幹部和班幹部嗎？只有被管理的份。」

「這不是進入社會遲早要適應的嘛。」

「受賄從小幹起。」

「很傳統，後生可畏啊。」

「比起受賄，這更像勒索啊。」

